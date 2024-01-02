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В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.01.2024
В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ
Новые взрывы прогремели в Киеве, сообщает украинское агентство УНИАН в Telegram-канале. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T10:19
2024-01-02T10:19
2024-01-02T10:31
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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Новые взрывы прогремели в Киеве, сообщает украинское агентство УНИАН в Telegram-канале.Ранее о серии мощных взрывов в Киеве сообщал мэр города Виталий Кличко и украинские СМИ. Позднее в ряде районов пропало электричество и водоснабжение, произошли возгорания."В Киеве снова слышны взрывы", - говорится в сообщении.В Киевской областной военной администрации сообщили при этом, что в городе работает противовоздушная оборона.
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в мире, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина
В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ
УНИАН: в Киеве прогремели новые взрывы