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В Винницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Винницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.01.2024

В Винницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы прогремели в Винницкой области на западе Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T08:35

2024-01-02T08:35

2024-01-02T10:45

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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Взрывы прогремели в Винницкой области на западе Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. Ранее во вторник сообщалось о серии взрывов в Киеве и Кропивницком Кировоградской области Украины. "Сообщают о взрывах в Винницкой области", - говорится в сообщении. Официальной информации о взрывах пока не поступало. Ранее во вторник на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

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украина

винницкая область

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в мире, украина, винницкая область