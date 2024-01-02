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В Винницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Винницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.01.2024
В Винницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прогремели в Винницкой области на западе Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T08:35
2024-01-02T08:35
2024-01-02T10:45
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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Взрывы прогремели в Винницкой области на западе Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. Ранее во вторник сообщалось о серии взрывов в Киеве и Кропивницком Кировоградской области Украины. "Сообщают о взрывах в Винницкой области", - говорится в сообщении. Официальной информации о взрывах пока не поступало. Ранее во вторник на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
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в мире, украина, винницкая область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Винницкая область
В Винницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Страна.ua": в Винницкой области на западе Украины прогремели взрывы