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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 02.01.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале "Общественное". РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T04:28

2024-01-02T04:28

2024-01-02T04:31

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале "Общественное". "В Киеве слышны взрывы", — говорится в публикации.В Киевской городской военной администрации заявили о работе системы ПВО. Сейчас в Киеве и области звучит сигнал воздушной тревоги. Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.

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в мире, киев, вооруженные силы украины, украина