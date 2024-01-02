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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 02.01.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале "Общественное". РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T04:28
2024-01-02T04:28
2024-01-02T04:31
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале "Общественное". "В Киеве слышны взрывы", — говорится в публикации.В Киевской городской военной администрации заявили о работе системы ПВО. Сейчас в Киеве и области звучит сигнал воздушной тревоги. Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.
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РИА Новости
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Вооруженные силы Украины, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
"Общественное": в Киеве произошли взрывы, объявлена воздушная тревога