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На место взрыва в офисе ХАМАС в Бейруте прибыло усиление ливанской армии - РИА Новости, 02.01.2024
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19:57 02.01.2024 (обновлено: 20:13 02.01.2024)
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На место взрыва в офисе ХАМАС в Бейруте прибыло усиление ливанской армии
На место взрыва в офисе ХАМАС в Бейруте прибыло усиление ливанской армии - РИА Новости, 02.01.2024
На место взрыва в офисе ХАМАС в Бейруте прибыло усиление ливанской армии
Армия Ливана стянула дополнительные силы к месту подрыва офиса палестинского движения ХАМАС в южном пригороде Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T19:57
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в мире
бейрут
хамас
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕЙРУТ, 2 янв - РИА Новости. Армия Ливана стянула дополнительные силы к месту подрыва офиса палестинского движения ХАМАС в южном пригороде Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в бейрутском районе аль-Мушаррафия прозвучал взрыв. По данным ливанского национального агентства NNA, израильский беспилотник нанес удар по офису ХАМАС, в результате погибли четыре человека, включая замполитбюро движения Салеха аль-Арури.На месте появились армейская техника и дополнительные силы. Продолжают работать бригады скорой помощи и пожарные расчеты. У здания, где располагаются офисы движений ХАМАС и "Хезболлах", наблюдается также большое скопление обычных людей.Официальных заявлений от "Хезболлах" и ХАМАС пока не поступало.На место взрыва в офисе ХАМАС в южном Бейруте прибыло усиление ливанской армии, передает корреспондент РИА Новости
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Обстановка на месте взрыва в Бейруте
Обстановка на месте взрыва в Бейруте
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в мире, бейрут, хамас, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Бейрут, ХАМАС, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
На место взрыва в офисе ХАМАС в Бейруте прибыло усиление ливанской армии

На место взрыва в офисе ХАМАС в южном Бейруте прибыло усиление ливанской армии

Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 2 янв - РИА Новости. Армия Ливана стянула дополнительные силы к месту подрыва офиса палестинского движения ХАМАС в южном пригороде Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в бейрутском районе аль-Мушаррафия прозвучал взрыв. По данным ливанского национального агентства NNA, израильский беспилотник нанес удар по офису ХАМАС, в результате погибли четыре человека, включая замполитбюро движения Салеха аль-Арури.
На месте появились армейская техника и дополнительные силы. Продолжают работать бригады скорой помощи и пожарные расчеты. У здания, где располагаются офисы движений ХАМАС и "Хезболлах", наблюдается также большое скопление обычных людей.
Официальных заявлений от "Хезболлах" и ХАМАС пока не поступало.На место взрыва в офисе ХАМАС в южном Бейруте прибыло усиление ливанской армии, передает корреспондент РИА Новости
Последствия взрыва в Бейруте. 2 января 2024
Последствия взрыва в Бейруте. 2 января 2024
Последствия взрыва в Бейруте. 2 января 2024
 
В миреБейрутХАМАСХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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