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В подконтрольном "Хезболле" южном пригороде Бейрута прогремел взрыв
В подконтрольном "Хезболле" южном пригороде Бейрута прогремел взрыв - РИА Новости, 02.01.2024
В подконтрольном "Хезболле" южном пригороде Бейрута прогремел взрыв
Сильный взрыв прогремел в районе "Мушаррафия" южного пригорода Бейрута, где находятся офисы ливанского движения "Хезболлах", проживает его руководство и... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T19:05
2024-01-02T19:05
2024-01-02T20:10
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бейрут
хезболла
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ДОХА, 2 янв - РИА Новости. Сильный взрыв прогремел в районе "Мушаррафия" южного пригорода Бейрута, где находятся офисы ливанского движения "Хезболлах", проживает его руководство и сторонники, сообщило ливанское издание Lebanon24, эту же информацию РИА Новости подтвердили очевидцы происшествия.В соцсетях появились первые кадры с места происшествия, на которых видны объятые пламенем после взрыва здания.По некоторым данным, было два взрыва. Как сообщают ливанские СМИ, в этом районе взорвалась заминированная машина или, возможно, автомобиль был взорван с помощью заминированного беспилотника.Официальная причина взрыва и есть ли жертвы, пока неизвестно.
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Обстановка на месте взрыва в Бейруте
Обстановка на месте взрыва в Бейруте
2024-01-02T19:05
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в мире, бейрут, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Бейрут, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В подконтрольном "Хезболле" южном пригороде Бейрута прогремел взрыв
В подконтрольном "Хезболле" южном пригороде Бейрута прогремел сильный взрыв