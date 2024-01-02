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В подконтрольном "Хезболле" южном пригороде Бейрута прогремел взрыв

В подконтрольном "Хезболле" южном пригороде Бейрута прогремел взрыв - РИА Новости, 02.01.2024

В подконтрольном "Хезболле" южном пригороде Бейрута прогремел взрыв

Сильный взрыв прогремел в районе "Мушаррафия" южного пригорода Бейрута, где находятся офисы ливанского движения "Хезболлах", проживает его руководство и... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T19:05

2024-01-02T19:05

2024-01-02T20:10

в мире

бейрут

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ДОХА, 2 янв - РИА Новости. Сильный взрыв прогремел в районе "Мушаррафия" южного пригорода Бейрута, где находятся офисы ливанского движения "Хезболлах", проживает его руководство и сторонники, сообщило ливанское издание Lebanon24, эту же информацию РИА Новости подтвердили очевидцы происшествия.В соцсетях появились первые кадры с места происшествия, на которых видны объятые пламенем после взрыва здания.По некоторым данным, было два взрыва. Как сообщают ливанские СМИ, в этом районе взорвалась заминированная машина или, возможно, автомобиль был взорван с помощью заминированного беспилотника.Официальная причина взрыва и есть ли жертвы, пока неизвестно.

https://ria.ru/20231217/konflikt-1916334519.html

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Обстановка на месте взрыва в Бейруте Обстановка на месте взрыва в Бейруте 2024-01-02T19:05 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, бейрут, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году