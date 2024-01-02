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ВС России уничтожили до 20 военных и гаубицу ВСУ на Херсонском направлении

ВС России уничтожили до 20 военных и гаубицу ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 02.01.2024

ВС России уничтожили до 20 военных и гаубицу ВСУ на Херсонском направлении

Российские военные за сутки на херсонском направлении уничтожили до 20 украинских военнослужащих, сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T13:15

2024-01-02T13:15

2024-01-02T13:17

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Российские военные за сутки на херсонском направлении уничтожили до 20 украинских военнослужащих, сообщило во вторник министерство обороны РФ. "На херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск "Днепр" и систематического огневого воздействия в течение суток уничтожено до 20 военнослужащих ВСУ, три автомобиля, а также гаубица Д-30", - говорится в сводке военного ведомства.

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безопасность, россия, вооруженные силы украины