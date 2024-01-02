https://ria.ru/20240102/vladivostok-1919428996.html
Район в центре Владивостока оцепили из-за подозрительного предмета
Район в центре Владивостока оцепили из-за подозрительного предмета - РИА Новости, 02.01.2024
Район в центре Владивостока оцепили из-за подозрительного предмета
Район на улице Алеутской во Владивостоке оцепили из-за подозрительного предмета, на место прибыли взрывотехники, сообщил РИА Новости представитель УМВД РФ... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T09:07
2024-01-02T09:07
2024-01-02T09:37
происшествия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 2 янв - РИА Новости. Район на улице Алеутской во Владивостоке оцепили из-за подозрительного предмета, на место прибыли взрывотехники, сообщил РИА Новости представитель УМВД РФ Приморья."В районе улицы Алеутская был обнаружен подозрительный предмет. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа отдела полиции и специалисты-взрывотехники. В настоящее время территория оцеплена", - сообщил собеседник агентства.По его словам, сотрудники полиции охраняют общественный порядок на близлежащей территории."Прибывшими на место происшествия полицейскими и специалистами-взрывотехниками установлено, что это страйкбольная граната. В настоящее время территория снята с оцепления. Сотрудники увезли предмет на утилизацию", - уточнили позже в полиции.
https://ria.ru/20231102/metro-1906946472.html
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происшествия, владивосток
Происшествия, Владивосток
Район в центре Владивостока оцепили из-за подозрительного предмета
Район на улице Алеутской во Владивостоке оцепили из-за подозрительного предмета
ВЛАДИВОСТОК, 2 янв - РИА Новости. Район на улице Алеутской во Владивостоке оцепили из-за подозрительного предмета, на место прибыли взрывотехники, сообщил РИА Новости представитель УМВД РФ Приморья.
"В районе улицы Алеутская был обнаружен подозрительный предмет. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа отдела полиции и специалисты-взрывотехники. В настоящее время территория оцеплена", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, сотрудники полиции охраняют общественный порядок на близлежащей территории.
"Прибывшими на место происшествия полицейскими и специалистами-взрывотехниками установлено, что это страйкбольная граната. В настоящее время территория снята с оцепления. Сотрудники увезли предмет на утилизацию", - уточнили позже в полиции.
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