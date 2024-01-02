https://ria.ru/20240102/ukraina-1919484808.html

В Раде сообщили о рекордных расходах бюджета Украины в декабре

В Раде сообщили о рекордных расходах бюджета Украины в декабре - РИА Новости, 02.01.2024

В Раде сообщили о рекордных расходах бюджета Украины в декабре

Расходы бюджета Украины в декабре составили рекордные 398 миллиардов гривен (около 10,5 миллиардов долларов), сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T16:29

2024-01-02T16:29

2024-01-02T16:29

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Расходы бюджета Украины в декабре составили рекордные 398 миллиардов гривен (около 10,5 миллиардов долларов), сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в Telegram-канале. "Декабрь 2023 был рекордным по расходам из бюджета за всю историю Украины... Расходы - 398 миллиардов гривен из общего бюджета. Много, но это конец года", - написал Железняк. Ранее Железняк сообщал, что в бюджет Украины с февраля прошлого года поступило почти 74 миллиарда долларов международной помощи. Ранее украинский парламентарий Александра Устинова заявила, что дыры в госбюджете закрываются с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться с протянутой рукой к странам "Большой семерки". В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20231229/kiev-1918879422.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, верховная рада украины, в мире