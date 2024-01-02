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В Раде сообщили о рекордных расходах бюджета Украины в декабре - РИА Новости, 02.01.2024
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16:29 02.01.2024
https://ria.ru/20240102/ukraina-1919484808.html
В Раде сообщили о рекордных расходах бюджета Украины в декабре
В Раде сообщили о рекордных расходах бюджета Украины в декабре - РИА Новости, 02.01.2024
В Раде сообщили о рекордных расходах бюджета Украины в декабре
Расходы бюджета Украины в декабре составили рекордные 398 миллиардов гривен (около 10,5 миллиардов долларов), сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T16:29
2024-01-02T16:29
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Расходы бюджета Украины в декабре составили рекордные 398 миллиардов гривен (около 10,5 миллиардов долларов), сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в Telegram-канале. "Декабрь 2023 был рекордным по расходам из бюджета за всю историю Украины... Расходы - 398 миллиардов гривен из общего бюджета. Много, но это конец года", - написал Железняк. Ранее Железняк сообщал, что в бюджет Украины с февраля прошлого года поступило почти 74 миллиарда долларов международной помощи. Ранее украинский парламентарий Александра Устинова заявила, что дыры в госбюджете закрываются с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться с протянутой рукой к странам "Большой семерки". В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20231229/kiev-1918879422.html
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украина, верховная рада украины, в мире
Украина, Верховная Рада Украины, В мире
В Раде сообщили о рекордных расходах бюджета Украины в декабре

Железняк: расходы бюджета Украины в декабре составили рекордные 398 млрд гривен

© РИА Новости / СтрингерЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Расходы бюджета Украины в декабре составили рекордные 398 миллиардов гривен (около 10,5 миллиардов долларов), сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в Telegram-канале.
"Декабрь 2023 был рекордным по расходам из бюджета за всю историю Украины... Расходы - 398 миллиардов гривен из общего бюджета. Много, но это конец года", - написал Железняк.
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Ранее Железняк сообщал, что в бюджет Украины с февраля прошлого года поступило почти 74 миллиарда долларов международной помощи.
Ранее украинский парламентарий Александра Устинова заявила, что дыры в госбюджете закрываются с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться с протянутой рукой к странам "Большой семерки".
В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
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