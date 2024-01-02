https://ria.ru/20240102/ukraina-1919476949.html

В США допустили применение ядерного оружия после поражения Киева

В США допустили применение ядерного оружия после поражения Киева - РИА Новости, 02.01.2024

В США допустили применение ядерного оружия после поражения Киева

Соединенные Штаты могут применить ядерное оружие на Украине, чтобы попытаться избежать поражения, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T15:35

2024-01-02T15:35

2024-01-02T15:35

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

россия

рэй макговерн

джо байден

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Соединенные Штаты могут применить ядерное оружие на Украине, чтобы попытаться избежать поражения, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue works."Эти ребята достаточно сумасшедшие, что сказать: "Там на верхней полке под замком у нас есть, господин президент, маленькая ядерная бомба. Мы могли бы использовать ее. <…> Это покажет России, что они не выиграют на Украине". Может ли это произойти? Хотелось бы мне сказать нет, но они не в себе", — предположил он.По словам эксперта, украинцы проигрывают, что в ближайшие месяцы станет очевидным даже для американцев. Российские войска продолжают двигаться вперед, в то время как у ВСУ заканчиваются ресурсы и деньги на боеприпасы.При этом Макговерн предупредил, что обеспокоенность Белого дома ситуацией в бывшей советской республике растет из-за предстоящих президентских выборов в США."У них есть личный интерес в том, чтобы избежать поражения, потому что проиграть в войне будет означать проиграть на выборах", — резюмировал он.Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Опросы показывают, что бывший президент Дональд Трамп — явный фаворит праймериз Республиканской партии. Как ожидается, ему будет противостоять действующий президент США Джо Байден. Согласно опросам, Трампу вполне по силам победить в 2024 году.

https://ria.ru/20240102/ukraina-1919464119.html

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в мире, сша, украина, россия, рэй макговерн, джо байден, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины