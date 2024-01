https://ria.ru/20240102/ukraina-1919426319.html

Зеленский набросился на украинцев с обвинениями

Зеленский набросился на украинцев с обвинениями - РИА Новости, 02.01.2024

Зеленский набросился на украинцев с обвинениями

Украинцы концентрируются на внутренних проблемах в ущерб военным действиям, заявил в интервью The Economist президент Владимир Зеленский. РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T08:36

2024-01-02T08:36

2024-01-02T12:34

в мире

владимир зеленский

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909299815_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7472329cf6b48c912845bdf01f2846e6.jpg

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Украинцы концентрируются на внутренних проблемах в ущерб военным действиям, заявил в интервью The Economist президент Владимир Зеленский. "Мобилизация — это не только вопрос отправки солдат на фронт. Это касается всех нас. Это мобилизация всех усилий. Это единственный способ защитить наше государство. Давайте будем честными, мы переключились на внутреннюю политику", — сказал он.По мнению Зеленского, если украинцы продолжат концентрироваться на внутренней политике, то нужно объявить выборы, поменять закон и конституцию, но забыть о наступательных действиях. Выборы президента Украины должны пройти в марте 2024 года. При этом Зеленский заявлял, что сейчас не время для выборов и проводить их во время военного положения запрещено. Однако такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, отмечал он.На этом фоне украинские СМИ писали, что глава киевского режима все же хочет провести выборы, но об этом не объявят до тех пор, пока не появятся гарантии неучастия в них главкома Валерия Залужного.В украинском обществе появляется все больше слухов о нарастающей конфронтации между Зеленским и Залужным. Много шума наделало интервью главнокомандующего The Economist, в котором он заявил, что ВСУ зашли в тупик. Это высказывание вызвало резкую критику президента, который поспешил его опровергнуть.Кроме того, еще в прошлом году местные издания сообщали, что Зеленский хочет убрать Залужного с должности главкома и поставить его во главе министерства обороны, поскольку видит в нем конкурента на выборах.Сам Зеленский в недавнем интервью британскому таблоиду The Sun назвал попытки военных заниматься политикой большой ошибкой. СМИ посчитали это прямым выпадом в сторону Залужного и фактическим признанием конфликта между ними.

https://ria.ru/20240101/krym-1919405965.html

https://ria.ru/20240102/plany-1919414271.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир зеленский, украина, вооруженные силы украины