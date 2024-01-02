СМИ рассказали, где полиции Киевской области поручили искать уклонистов
Полиции и комендатуре Киевской области поручили искать уклонистов на блокпостах
Сотрудники украинской полиции в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Полиции и комендатуре Киевской области поставили задачу искать уклонистов на блокпостах, сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на ответ областного военкомата.
Украинское издание "Страна" 25 декабря писало, что в центральной части Киева появились новые блокпосты с военными для досмотра автомобилей. Комендант Киевской области Руслан Олейник 31 декабря сообщил, что на недавно установленных в регионе блокпостах уклонистам будут вручать повестки.
"Главному управлению Национальной полиции в Киевской области, управлению патрульной полиции, комендатуре Киевской области поставлена задача: "во взаимодействии проработать и внедрить дополнительные мероприятия на блокпостах, размещенных на международных автомобильных дорогах в пределах Киевской области, с целью выявления лиц, совершивших нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации или нарушивших правила воинского учета", - приводит ответ военкомата на запрос "Украинская правда".
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.