ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК в Киеве и пригородах
МО: ВС России ударили по предприятиям ВПК Украины в Киеве и пригородах
Штурмовики Су-25 . Архивное фото
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Российские войска поразили предприятия украинского ВПК в Киеве и его пригородах, в том числе те, где производились ракеты, заявили в Минобороны.
"Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выполнявшим заказы по производству ракет, беспилотных летательных аппаратов и ремонту вооружения и военной техники в Киеве и его пригородах, а также местам хранения ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения, поставляемых киевскому режиму западными странами", — говорится в сводке.
Цель удара достигнута, все объекты поражены, подчеркнули в Минобороны.
Накануне украинские СМИ писали о мощных взрывах в Киеве и области. Они продолжились и сегодня, несколько районов остались без электроэнергии, загорелись несколько зданий.
Как отметил президент Владимир Путин на встрече с участниками СВО в Центральном военном клиническом госпитале имени А. А. Вишневского, российская армия наносит чувствительные удары высокоточным оружием по местам, где принимаются решения, по местам скопления военнослужащих и наемников, по другим военным объектам — и будет наращивать эти удары. Глава государства подчеркнул, что ни одно преступление киевского режима против гражданского населения, подобное теракту в Белгороде, не останется безнаказанным.
Российские войска с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.