https://ria.ru/20240102/udar-1919456801.html

ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК в Киеве и пригородах

ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК в Киеве и пригородах - РИА Новости, 02.01.2024

ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК в Киеве и пригородах

Российские войска поразили предприятия украинского ВПК в Киеве и его пригородах, в том числе те, где производились ракеты, заявили в Минобороны. РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T13:11

2024-01-02T13:11

2024-01-02T13:49

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы рф

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

киев

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Российские войска поразили предприятия украинского ВПК в Киеве и его пригородах, в том числе те, где производились ракеты, заявили в Минобороны."Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выполнявшим заказы по производству ракет, беспилотных летательных аппаратов и ремонту вооружения и военной техники в Киеве и его пригородах, а также местам хранения ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения, поставляемых киевскому режиму западными странами", — говорится в сводке.Цель удара достигнута, все объекты поражены, подчеркнули в Минобороны.Накануне украинские СМИ писали о мощных взрывах в Киеве и области. Они продолжились и сегодня, несколько районов остались без электроэнергии, загорелись несколько зданий.Как отметил президент Владимир Путин на встрече с участниками СВО в Центральном военном клиническом госпитале имени А. А. Вишневского, российская армия наносит чувствительные удары высокоточным оружием по местам, где принимаются решения, по местам скопления военнослужащих и наемников, по другим военным объектам — и будет наращивать эти удары. Глава государства подчеркнул, что ни одно преступление киевского режима против гражданского населения, подобное теракту в Белгороде, не останется безнаказанным.Российские войска с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

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украина, вооруженные силы рф, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), киев