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ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК в Киеве и пригородах - РИА Новости, 02.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:11 02.01.2024 (обновлено: 13:49 02.01.2024)
https://ria.ru/20240102/udar-1919456801.html
ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК в Киеве и пригородах
ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК в Киеве и пригородах - РИА Новости, 02.01.2024
ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК в Киеве и пригородах
Российские войска поразили предприятия украинского ВПК в Киеве и его пригородах, в том числе те, где производились ракеты, заявили в Минобороны. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T13:11
2024-01-02T13:49
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы рф
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
киев
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Российские войска поразили предприятия украинского ВПК в Киеве и его пригородах, в том числе те, где производились ракеты, заявили в Минобороны."Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выполнявшим заказы по производству ракет, беспилотных летательных аппаратов и ремонту вооружения и военной техники в Киеве и его пригородах, а также местам хранения ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения, поставляемых киевскому режиму западными странами", — говорится в сводке.Цель удара достигнута, все объекты поражены, подчеркнули в Минобороны.Накануне украинские СМИ писали о мощных взрывах в Киеве и области. Они продолжились и сегодня, несколько районов остались без электроэнергии, загорелись несколько зданий.Как отметил президент Владимир Путин на встрече с участниками СВО в Центральном военном клиническом госпитале имени А. А. Вишневского, российская армия наносит чувствительные удары высокоточным оружием по местам, где принимаются решения, по местам скопления военнослужащих и наемников, по другим военным объектам — и будет наращивать эти удары. Глава государства подчеркнул, что ни одно преступление киевского режима против гражданского населения, подобное теракту в Белгороде, не останется безнаказанным.Российские войска с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20240101/putin-1919358014.html
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украина, вооруженные силы рф, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), киев
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Киев
ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК в Киеве и пригородах

МО: ВС России ударили по предприятиям ВПК Украины в Киеве и пригородах

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Штурмовики Су-25 - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Российские войска поразили предприятия украинского ВПК в Киеве и его пригородах, в том числе те, где производились ракеты, заявили в Минобороны.
"Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выполнявшим заказы по производству ракет, беспилотных летательных аппаратов и ремонту вооружения и военной техники в Киеве и его пригородах, а также местам хранения ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения, поставляемых киевскому режиму западными странами", — говорится в сводке.
Цель удара достигнута, все объекты поражены, подчеркнули в Минобороны.
Накануне украинские СМИ писали о мощных взрывах в Киеве и области. Они продолжились и сегодня, несколько районов остались без электроэнергии, загорелись несколько зданий.
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Российские войска с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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