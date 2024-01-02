https://ria.ru/20240102/turtsiya-1919508436.html

СМИ: Турция перестанет принимать иностранные суда под свой флаг

СМИ: Турция перестанет принимать иностранные суда под свой флаг - РИА Новости, 02.01.2024

СМИ: Турция перестанет принимать иностранные суда под свой флаг

Турция не будет принимать заявки на переход под турецкий флаг судов, находящихся за границей или плавающих под флагом иностранных государств, сообщила газета... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T19:59

2024-01-02T19:59

2024-01-02T20:44

в мире

турция

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АНКАРА, 2 янв - РИА Новости. Турция не будет принимать заявки на переход под турецкий флаг судов, находящихся за границей или плавающих под флагом иностранных государств, сообщила газета BirGün со ссылкой на министра транспорта и инфраструктуры Абдулкадира Уралоглу. "Абдулкадир Уралоглу, министр транспорта и инфраструктуры, заявил, что новые заявки на переход судов, находящихся за границей или плавающих под иностранными флагами, под турецкий флаг приниматься не будут, и что эта заявка была полностью прекращена", - пишет издание. По словам министра, в соответствии с коммюнике, опубликованным 3 марта 2017 года, были приняты необходимые меры для обеспечения вступления яхт, лодок, пассажирских и прогулочных судов, принадлежащих физическим и юридическим лицам, в свободное обращение с целью регистрации или постановки на учет. "На сегодняшний день в портовые власти было подано множество заявок, значительно превышающих количество судов, которые соответствуют условию и должны перейти под турецкий флаг, и переход этих судов под турецкий флаг уже завершен. В рамках коммюнике о переходе судов, расположенных за рубежом или поднимающих иностранные флаги, под турецкий флаг, новые заявки приниматься не будут, и эта заявка была полностью прекращена. Однако заявки на переход бывших в употреблении судов и плавсредств, а также лодок с иностранного флага на турецкий флаг рассматриваются нашим министерством отдельно в рамках статьи 7 указа о режиме импорта при соблюдении необходимых условий в соответствии с законодательством об импорте", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231023/erdogan-1904595981.html

https://ria.ru/20231226/turtsiya-1918226342.html

турция

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в мире, турция