Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Турция перестанет принимать иностранные суда под свой флаг - РИА Новости, 02.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:59 02.01.2024 (обновлено: 20:44 02.01.2024)
https://ria.ru/20240102/turtsiya-1919508436.html
СМИ: Турция перестанет принимать иностранные суда под свой флаг
СМИ: Турция перестанет принимать иностранные суда под свой флаг - РИА Новости, 02.01.2024
СМИ: Турция перестанет принимать иностранные суда под свой флаг
Турция не будет принимать заявки на переход под турецкий флаг судов, находящихся за границей или плавающих под флагом иностранных государств, сообщила газета... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T19:59
2024-01-02T20:44
в мире
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150917/14/1509171431_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_b9d2e8df79eed88f414516f6dabcd298.jpg
АНКАРА, 2 янв - РИА Новости. Турция не будет принимать заявки на переход под турецкий флаг судов, находящихся за границей или плавающих под флагом иностранных государств, сообщила газета BirGün со ссылкой на министра транспорта и инфраструктуры Абдулкадира Уралоглу. "Абдулкадир Уралоглу, министр транспорта и инфраструктуры, заявил, что новые заявки на переход судов, находящихся за границей или плавающих под иностранными флагами, под турецкий флаг приниматься не будут, и что эта заявка была полностью прекращена", - пишет издание. По словам министра, в соответствии с коммюнике, опубликованным 3 марта 2017 года, были приняты необходимые меры для обеспечения вступления яхт, лодок, пассажирских и прогулочных судов, принадлежащих физическим и юридическим лицам, в свободное обращение с целью регистрации или постановки на учет. "На сегодняшний день в портовые власти было подано множество заявок, значительно превышающих количество судов, которые соответствуют условию и должны перейти под турецкий флаг, и переход этих судов под турецкий флаг уже завершен. В рамках коммюнике о переходе судов, расположенных за рубежом или поднимающих иностранные флаги, под турецкий флаг, новые заявки приниматься не будут, и эта заявка была полностью прекращена. Однако заявки на переход бывших в употреблении судов и плавсредств, а также лодок с иностранного флага на турецкий флаг рассматриваются нашим министерством отдельно в рамках статьи 7 указа о режиме импорта при соблюдении необходимых условий в соответствии с законодательством об импорте", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231023/erdogan-1904595981.html
https://ria.ru/20231226/turtsiya-1918226342.html
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150917/14/1509171431_0:0:2148:1610_1920x0_80_0_0_d5e8a1cdfe2ee6c68292b41d272125dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция
В мире, Турция
СМИ: Турция перестанет принимать иностранные суда под свой флаг

BirGün: Турция перестанет принимать иностранные суда под свой флаг

© AP Photo / Vadim GhirdaКорабль турецкого военно-морского флота
Корабль турецкого военно-морского флота - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Корабль турецкого военно-морского флота. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 2 янв - РИА Новости. Турция не будет принимать заявки на переход под турецкий флаг судов, находящихся за границей или плавающих под флагом иностранных государств, сообщила газета BirGün со ссылкой на министра транспорта и инфраструктуры Абдулкадира Уралоглу.
"Абдулкадир Уралоглу, министр транспорта и инфраструктуры, заявил, что новые заявки на переход судов, находящихся за границей или плавающих под иностранными флагами, под турецкий флаг приниматься не будут, и что эта заявка была полностью прекращена", - пишет издание.
Последствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Эксперт оценил предложенную Турцией формулу по Ближнему Востоку
23 октября 2023, 09:59
По словам министра, в соответствии с коммюнике, опубликованным 3 марта 2017 года, были приняты необходимые меры для обеспечения вступления яхт, лодок, пассажирских и прогулочных судов, принадлежащих физическим и юридическим лицам, в свободное обращение с целью регистрации или постановки на учет.
"На сегодняшний день в портовые власти было подано множество заявок, значительно превышающих количество судов, которые соответствуют условию и должны перейти под турецкий флаг, и переход этих судов под турецкий флаг уже завершен. В рамках коммюнике о переходе судов, расположенных за рубежом или поднимающих иностранные флаги, под турецкий флаг, новые заявки приниматься не будут, и эта заявка была полностью прекращена. Однако заявки на переход бывших в употреблении судов и плавсредств, а также лодок с иностранного флага на турецкий флаг рассматриваются нашим министерством отдельно в рамках статьи 7 указа о режиме импорта при соблюдении необходимых условий в соответствии с законодательством об импорте", - говорится в сообщении.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
Боятся. В Турции нашли деталь, которая выдала страх Байдена перед Путиным
26 декабря 2023, 16:13
 
В миреТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала