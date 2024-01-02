https://ria.ru/20240102/tsunami-1919454452.html

В Сети появились кадры с последствиями цунами в Приморье

В Сети появились кадры с последствиями цунами в Приморье - РИА Новости, 02.01.2024

В Сети появились кадры с последствиями цунами в Приморье

Последствия цунами в Приморье показала на видео жительница посёлка Преображение, где специалисты зафиксировали максимальную высоту волны в 63 сантиметра. РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T12:50

2024-01-02T12:50

2024-01-02T12:50

владивосток

находка

япония

серия землетрясений в японии в 2024 году

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ВЛАДИВОСТОК, 2 янв - РИА Новости. Последствия цунами в Приморье показала на видео жительница посёлка Преображение, где специалисты зафиксировали максимальную высоту волны в 63 сантиметра. В понедельник вечером власти городских округов сообщили, что угроза цунами объявлена во Владивостоке и Находке. По данным Примгидромета, максимальная высота волны цунами в Приморье на тот момент составила 30 сантиметров, во Владивостоке и Находке - 10-20. Позже краевые власти сообщили, что угрозу цунами отменили на побережье Приморья, максимальная высота волны составила 63 сантиметра, её фиксировали в посёлке Преображение. Жительница посёлка опубликовала видео, где побережье буквально "усеяно" большими кусками льда, попадались и камни, практически весь лёд бухты оказался разломан. "Страшно. Все спали, никто не видел, никто не чувствовал ничего... Такого я никогда не видела... у нас в Преображении... Какие валуны", - комментировала она снятое видео. Ранее власти информировали, что волна цунами после землетрясения в Японии не привела к разрушениям на побережье Приморья. Днем в понедельник в японской префектуре Исикава произошла серия мощных землетрясений. Им было присвоено название "Землетрясение на полуострове Ното". Магнитуда самого мощного из них составила 7,6. После землетрясений для некоторых регионов на западном побережье Японии была вынесена угроза большого цунами. Сейчас все предупреждения о цунами сняты. По последним данным, погибли не менее 30 человек. Число пострадавших исчисляется десятками.

https://ria.ru/20240101/tsunami-1919347280.html

https://ria.ru/20240101/zemletryaseniya-1919351820.html

владивосток

находка

япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

владивосток, находка, япония, серия землетрясений в японии в 2024 году