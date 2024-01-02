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В Приморье отменили угрозу цунами - РИА Новости, 02.01.2024
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04:32 02.01.2024 (обновлено: 07:56 02.01.2024)
https://ria.ru/20240102/tsunami-1919419110.html
В Приморье отменили угрозу цунами
В Приморье отменили угрозу цунами - РИА Новости, 02.01.2024
В Приморье отменили угрозу цунами
Угрозу цунами отменили на побережье Приморья, максимальная высота волны составила 63 сантиметра, сообщает правительство региона в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T04:32
2024-01-02T07:56
владивосток
находка
япония
серия землетрясений в японии в 2024 году
происшествия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 2 янв - РИА Новости. Угрозу цунами отменили на побережье Приморья, максимальная высота волны составила 63 сантиметра, сообщает правительство региона в своем Telegram-канале. В понедельник вечером власти городских округов сообщили, что угроза цунами объявлена во Владивостоке и Находке. По данным Примгидромета, максимальная высота волны цунами в Приморье пока составила 30 сантиметров, во Владивостоке и Находке - 10-20. "Угроза цунами отменена в Приморье. По данным датчиков уровня моря, максимальные волны были зафиксированы в поселке Преображение - 63 сантиметра", - сообщает правительство региона. Ранее власти информировали, что волна цунами после землетрясения в Японии не привела к разрушениям на побережье Приморья.
https://ria.ru/20240102/tsunami-1919418415.html
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владивосток
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владивосток, находка, япония, серия землетрясений в японии в 2024 году, происшествия, приморский край
Владивосток, Находка, Япония, Серия землетрясений в Японии в 2024 году, Происшествия, Приморский край
В Приморье отменили угрозу цунами

Угрозу цунами отменили на побережье Приморья, высота волны составила 63 см

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАмурский залив во Владивостоке
Амурский залив во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Амурский залив во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 2 янв - РИА Новости. Угрозу цунами отменили на побережье Приморья, максимальная высота волны составила 63 сантиметра, сообщает правительство региона в своем Telegram-канале.
В понедельник вечером власти городских округов сообщили, что угроза цунами объявлена во Владивостоке и Находке. По данным Примгидромета, максимальная высота волны цунами в Приморье пока составила 30 сантиметров, во Владивостоке и Находке - 10-20.
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"Угроза цунами отменена в Приморье. По данным датчиков уровня моря, максимальные волны были зафиксированы в поселке Преображение - 63 сантиметра", - сообщает правительство региона.
Ранее власти информировали, что волна цунами после землетрясения в Японии не привела к разрушениям на побережье Приморья.
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ВладивостокНаходкаЯпонияСерия землетрясений в Японии в 2024 годуПроисшествияПриморский край
 
 
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