https://ria.ru/20240102/tsunami-1919419110.html

В Приморье отменили угрозу цунами

В Приморье отменили угрозу цунами - РИА Новости, 02.01.2024

В Приморье отменили угрозу цунами

Угрозу цунами отменили на побережье Приморья, максимальная высота волны составила 63 сантиметра, сообщает правительство региона в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T04:32

2024-01-02T04:32

2024-01-02T07:56

владивосток

находка

япония

серия землетрясений в японии в 2024 году

происшествия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 2 янв - РИА Новости. Угрозу цунами отменили на побережье Приморья, максимальная высота волны составила 63 сантиметра, сообщает правительство региона в своем Telegram-канале. В понедельник вечером власти городских округов сообщили, что угроза цунами объявлена во Владивостоке и Находке. По данным Примгидромета, максимальная высота волны цунами в Приморье пока составила 30 сантиметров, во Владивостоке и Находке - 10-20. "Угроза цунами отменена в Приморье. По данным датчиков уровня моря, максимальные волны были зафиксированы в поселке Преображение - 63 сантиметра", - сообщает правительство региона. Ранее власти информировали, что волна цунами после землетрясения в Японии не привела к разрушениям на побережье Приморья.

https://ria.ru/20240102/tsunami-1919418415.html

https://ria.ru/20240102/zemletryaseniya-1919418232.html

владивосток

находка

япония

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