https://ria.ru/20240102/tsunami-1919418415.html

В Японии сняли предупреждения о цунами для западного побережья

В Японии сняли предупреждения о цунами для западного побережья - РИА Новости, 02.01.2024

В Японии сняли предупреждения о цунами для западного побережья

Японское метеорологическое агентство сняло предупреждения для всего западного побережья страны о возможности цунами после серии мощных землетрясений, потрясших... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T04:19

2024-01-02T04:19

2024-01-02T04:19

в мире

япония

исикава

серия землетрясений в японии в 2024 году

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ТОКИО, 2 янв – РИА Новости. Японское метеорологическое агентство сняло предупреждения для всего западного побережья страны о возможности цунами после серии мощных землетрясений, потрясших префектуру Исикава накануне. В настоящее время на обнародованной на сайте метеоагентства карте линия западного побережья Японии окрашена в синий цвет, что означает вероятность некоторого изменения уровня воды у береговой линии. Предупреждения же различных уровней во всех регионах были сняты. Днем в понедельник в японской префектуре Исикава произошла серия мощных землетрясений. Им было присвоено название "Землетрясение на полуострове Ното". Первые подземные толчки магнитудой 5,7 были зафиксированы в 16.06 по местному времени (10.06 мск). Второй – более мощный удар магнитудой 7,6 - произошел в 16.10 по местному времени (10.10 мск). Спустя еще восемь минут произошло землетрясение магнитудой 6,1. По данным метеорологов, к полуночи вторника, 2 января по местному времени (18.00 мск понедельника), в регионе было зафиксировано 87 повторных подземных толчков силой выше двух баллов по японской шкале. Ранее сейсмологи предупредили о возможности сильных афтершоков в течение примерно недели. После землетрясений для некоторых регионов на западном побережье Японии была вынесена угроза большого цунами. Погибли не менее восьми человек, число пострадавших исчисляется десятками. Подземные толчки привели к разрушениям домов и остановке движения скоростных поездов, отключению электроэнергии в более 32 тысячи домов. В некоторых регионах наблюдается отключение водоснабжения и связи. Зафиксированы повреждения дорожного полотна. Сбоев в работе АЭС не выявлено. Землетрясение 1 января 2024 года стало самым мощным для региона полуострова Ното с 1885 года, когда началась вестись подобная статистика.

https://ria.ru/20240102/zemletryaseniya-1919418232.html

https://ria.ru/20240101/yaponii-1919350458.html

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в мире, япония, исикава, серия землетрясений в японии в 2024 году