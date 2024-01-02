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В Японии сняли предупреждения о цунами для западного побережья - РИА Новости, 02.01.2024
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04:19 02.01.2024
https://ria.ru/20240102/tsunami-1919418415.html
В Японии сняли предупреждения о цунами для западного побережья
В Японии сняли предупреждения о цунами для западного побережья - РИА Новости, 02.01.2024
В Японии сняли предупреждения о цунами для западного побережья
Японское метеорологическое агентство сняло предупреждения для всего западного побережья страны о возможности цунами после серии мощных землетрясений, потрясших... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T04:19
2024-01-02T04:19
в мире
япония
исикава
серия землетрясений в японии в 2024 году
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ТОКИО, 2 янв – РИА Новости. Японское метеорологическое агентство сняло предупреждения для всего западного побережья страны о возможности цунами после серии мощных землетрясений, потрясших префектуру Исикава накануне. В настоящее время на обнародованной на сайте метеоагентства карте линия западного побережья Японии окрашена в синий цвет, что означает вероятность некоторого изменения уровня воды у береговой линии. Предупреждения же различных уровней во всех регионах были сняты. Днем в понедельник в японской префектуре Исикава произошла серия мощных землетрясений. Им было присвоено название "Землетрясение на полуострове Ното". Первые подземные толчки магнитудой 5,7 были зафиксированы в 16.06 по местному времени (10.06 мск). Второй – более мощный удар магнитудой 7,6 - произошел в 16.10 по местному времени (10.10 мск). Спустя еще восемь минут произошло землетрясение магнитудой 6,1. По данным метеорологов, к полуночи вторника, 2 января по местному времени (18.00 мск понедельника), в регионе было зафиксировано 87 повторных подземных толчков силой выше двух баллов по японской шкале. Ранее сейсмологи предупредили о возможности сильных афтершоков в течение примерно недели. После землетрясений для некоторых регионов на западном побережье Японии была вынесена угроза большого цунами. Погибли не менее восьми человек, число пострадавших исчисляется десятками. Подземные толчки привели к разрушениям домов и остановке движения скоростных поездов, отключению электроэнергии в более 32 тысячи домов. В некоторых регионах наблюдается отключение водоснабжения и связи. Зафиксированы повреждения дорожного полотна. Сбоев в работе АЭС не выявлено. Землетрясение 1 января 2024 года стало самым мощным для региона полуострова Ното с 1885 года, когда началась вестись подобная статистика.
https://ria.ru/20240102/zemletryaseniya-1919418232.html
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в мире, япония, исикава, серия землетрясений в японии в 2024 году
В мире, Япония, Исикава, Серия землетрясений в Японии в 2024 году
В Японии сняли предупреждения о цунами для западного побережья

В Японии сняли предупреждения о цунами от землетрясений для западного побережья

© iStock.com / AlxeyPnferovЯпония
Япония - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© iStock.com / AlxeyPnferov
Япония . Архивное фото
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ТОКИО, 2 янв – РИА Новости. Японское метеорологическое агентство сняло предупреждения для всего западного побережья страны о возможности цунами после серии мощных землетрясений, потрясших префектуру Исикава накануне.
В настоящее время на обнародованной на сайте метеоагентства карте линия западного побережья Японии окрашена в синий цвет, что означает вероятность некоторого изменения уровня воды у береговой линии. Предупреждения же различных уровней во всех регионах были сняты.
Последствия землетрясения в префектуре Исикава в Японии. 2 января 2024 - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
Число жертв землетрясений в Японии выросло до восьми
04:13
Днем в понедельник в японской префектуре Исикава произошла серия мощных землетрясений. Им было присвоено название "Землетрясение на полуострове Ното". Первые подземные толчки магнитудой 5,7 были зафиксированы в 16.06 по местному времени (10.06 мск). Второй – более мощный удар магнитудой 7,6 - произошел в 16.10 по местному времени (10.10 мск). Спустя еще восемь минут произошло землетрясение магнитудой 6,1.
По данным метеорологов, к полуночи вторника, 2 января по местному времени (18.00 мск понедельника), в регионе было зафиксировано 87 повторных подземных толчков силой выше двух баллов по японской шкале. Ранее сейсмологи предупредили о возможности сильных афтершоков в течение примерно недели.
После землетрясений для некоторых регионов на западном побережье Японии была вынесена угроза большого цунами.
Погибли не менее восьми человек, число пострадавших исчисляется десятками. Подземные толчки привели к разрушениям домов и остановке движения скоростных поездов, отключению электроэнергии в более 32 тысячи домов. В некоторых регионах наблюдается отключение водоснабжения и связи. Зафиксированы повреждения дорожного полотна. Сбоев в работе АЭС не выявлено.
Землетрясение 1 января 2024 года стало самым мощным для региона полуострова Ното с 1885 года, когда началась вестись подобная статистика.
Последствия землетрясения в городе Вадзима в Японии. 1 января 2024 - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
В Японии несколько домов обрушились из-за мощных землетрясений
Вчера, 13:25
 
В миреЯпонияИсикаваСерия землетрясений в Японии в 2024 году
 
 
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