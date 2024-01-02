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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:33 02.01.2024 (обновлено: 07:39 02.01.2024)
https://ria.ru/20240102/trevoga-1919424069.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.01.2024
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T07:33
2024-01-02T07:39
специальная военная операция на украине
украина
в мире
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.Сигнал начал распространяться по областям с 06.53 утра. В 07.23 тревогу включили на всей территории страны.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.
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украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью укрытие, установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.
Сигнал начал распространяться по областям с 06.53 утра. В 07.23 тревогу включили на всей территории страны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:43
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.01.2024Посмотреть
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ мире
 
 
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