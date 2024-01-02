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В областях центральной и восточной Украины объявили воздушную тревогу
В областях центральной и восточной Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.01.2024
В областях центральной и восточной Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в центральных и восточных регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T07:18
2024-01-02T07:18
2024-01-02T08:09
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в центральных и восточных регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигналы тревоги в указанных регионах, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей прозвучали практически одновременно - около 06.50 (по мск). Сигналы тревоги не звучат в восьми областях на западе Украины.
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в мире, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев
В областях центральной и восточной Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве и в областях центральной и восточной Украины объявили воздушную тревогу