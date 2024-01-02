https://ria.ru/20240102/trevoga-1919417204.html

В Киеве и четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киеве и четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.01.2024

В Киеве и четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киеве, а также в Киевской, Винницкой, Черниговской и Житомирской областях объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T03:39

2024-01-02T03:39

2024-01-02T03:41

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В Киеве, а также в Киевской, Винницкой, Черниговской и Житомирской областях объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины. Сигнал начал распространяться по областям с 02.27 ночи. В столице тревогу объявили в 03.24 мск. Ранее она прозвучала в Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской областях, а также подконтрольных Киеву частях Запорожской области. Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20240102/sputniki-1919410711.html

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в мире, украина, киев, вооруженные силы украины