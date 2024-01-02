https://ria.ru/20240102/trevoga-1919417204.html
В Киеве и четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве и четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.01.2024
В Киеве и четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве, а также в Киевской, Винницкой, Черниговской и Житомирской областях объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T03:39
2024-01-02T03:39
2024-01-02T03:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853502115_0:308:3071:2035_1920x0_80_0_0_c29fa597de7867f8a983bb722b31162a.jpg
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В Киеве, а также в Киевской, Винницкой, Черниговской и Житомирской областях объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины. Сигнал начал распространяться по областям с 02.27 ночи. В столице тревогу объявили в 03.24 мск. Ранее она прозвучала в Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской областях, а также подконтрольных Киеву частях Запорожской области. Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20240102/sputniki-1919410711.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853502115_108:0:2837:2047_1920x0_80_0_0_e6293b254b67bb45aa9e0d962b49489f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины
В Киеве и четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве и еще в четырех областях центральной Украины объявили воздушную тревогу