https://ria.ru/20240102/tok-1919521774.html

В Саратове мальчика госпитализировали после удара током у световой фигуры

В Саратове мальчика госпитализировали после удара током у световой фигуры - РИА Новости, 02.01.2024

В Саратове мальчика госпитализировали после удара током у световой фигуры

Четырехлетний ребенок госпитализирован в Саратове после удара током вблизи световой уличной фигуры, установленной на новогодние праздники, сообщила глава города РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T22:45

2024-01-02T22:45

2024-01-02T22:45

происшествия

саратов

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818718037_0:152:3216:1961_1920x0_80_0_0_a0928a199319057b51621d0416777366.jpg

САРАТОВ, 2 янв - РИА Новости. Четырехлетний ребенок госпитализирован в Саратове после удара током вблизи световой уличной фигуры, установленной на новогодние праздники, сообщила глава города Лада Мокроусова в Telegram-канале. "Сегодня на территории Фрунзенского района четырехлетний мальчик получил электротравму вблизи световой уличной фигуры. Обстоятельства в настоящее время выясняют специалисты. Ребенок находится в лечебном учреждении под наблюдением специалистов", - написала мэр. Она поручила заместителю главы администрации города по социальной сфере Александру Пажитневу держать на контроле вопрос оказания медицинской помощи пострадавшему, а заместителю главы администрации, председателю городского комитета по ЖКХ Максиму Сиденко - оперативно проверить состояние всех новогодних световых объектов, в том числе частных. "Всем саратовцам напоминаю, что данные декорации не предусмотрены для нагрузки, любое механическое воздействие на них опасно. Прошу соблюдать меры предосторожности, особенно в такую влажную погоду", - добавила Мокроусова. Областное управление СК РФ в Telegram-канале сообщило, что следователи начали процессуальную проверку по факту получения ожогов 4-летним ребенком, в ходе которой будет дана надлежащая правовая оценка деятельности компании, занимающейся организацией световых иллюминаций. "По предварительным данным, 2 января несовершеннолетний на проспекте Столыпина города Саратова коснулся светящейся уличной инсталляции во время процесса фотосъемки, от которой получил термические ожоги. Несовершеннолетний был госпитализирован", - говорится в сообщении. Прокуратура области в Telegram-канале уточнила, что инцидент произошел в 18.45 (17.45 мск). Ведомство взяла на контроль ход процессуальной проверки по факту оказания услуг, опасных для жизни и здоровья. В Саратове днем во вторник шел снег, а затем дождь, в городе на дорогах и пешеходных зонах была слякоть.

https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html

https://ria.ru/20240102/petarda-1919493803.html

саратов

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, саратов, россия, следственный комитет россии (ск рф)