https://ria.ru/20240102/tok-1919521774.html
В Саратове мальчика госпитализировали после удара током у световой фигуры
В Саратове мальчика госпитализировали после удара током у световой фигуры - РИА Новости, 02.01.2024
В Саратове мальчика госпитализировали после удара током у световой фигуры
Четырехлетний ребенок госпитализирован в Саратове после удара током вблизи световой уличной фигуры, установленной на новогодние праздники, сообщила глава города РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T22:45
2024-01-02T22:45
2024-01-02T22:45
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САРАТОВ, 2 янв - РИА Новости. Четырехлетний ребенок госпитализирован в Саратове после удара током вблизи световой уличной фигуры, установленной на новогодние праздники, сообщила глава города Лада Мокроусова в Telegram-канале. "Сегодня на территории Фрунзенского района четырехлетний мальчик получил электротравму вблизи световой уличной фигуры. Обстоятельства в настоящее время выясняют специалисты. Ребенок находится в лечебном учреждении под наблюдением специалистов", - написала мэр. Она поручила заместителю главы администрации города по социальной сфере Александру Пажитневу держать на контроле вопрос оказания медицинской помощи пострадавшему, а заместителю главы администрации, председателю городского комитета по ЖКХ Максиму Сиденко - оперативно проверить состояние всех новогодних световых объектов, в том числе частных. "Всем саратовцам напоминаю, что данные декорации не предусмотрены для нагрузки, любое механическое воздействие на них опасно. Прошу соблюдать меры предосторожности, особенно в такую влажную погоду", - добавила Мокроусова. Областное управление СК РФ в Telegram-канале сообщило, что следователи начали процессуальную проверку по факту получения ожогов 4-летним ребенком, в ходе которой будет дана надлежащая правовая оценка деятельности компании, занимающейся организацией световых иллюминаций. "По предварительным данным, 2 января несовершеннолетний на проспекте Столыпина города Саратова коснулся светящейся уличной инсталляции во время процесса фотосъемки, от которой получил термические ожоги. Несовершеннолетний был госпитализирован", - говорится в сообщении. Прокуратура области в Telegram-канале уточнила, что инцидент произошел в 18.45 (17.45 мск). Ведомство взяла на контроль ход процессуальной проверки по факту оказания услуг, опасных для жизни и здоровья. В Саратове днем во вторник шел снег, а затем дождь, в городе на дорогах и пешеходных зонах была слякоть.
https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html
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происшествия, саратов, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратов, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратове мальчика госпитализировали после удара током у световой фигуры
В Саратове ребенка госпитализировали после удара током у световой уличной фигуры
САРАТОВ, 2 янв - РИА Новости.
Четырехлетний ребенок госпитализирован в Саратове после удара током вблизи световой уличной фигуры, установленной на новогодние праздники, сообщила глава города Лада Мокроусова в Telegram-канале
.
"Сегодня на территории Фрунзенского района четырехлетний мальчик получил электротравму вблизи световой уличной фигуры. Обстоятельства в настоящее время выясняют специалисты. Ребенок находится в лечебном учреждении под наблюдением специалистов", - написала мэр.
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Она поручила заместителю главы администрации города по социальной сфере Александру Пажитневу держать на контроле вопрос оказания медицинской помощи пострадавшему, а заместителю главы администрации, председателю городского комитета по ЖКХ Максиму Сиденко - оперативно проверить состояние всех новогодних световых объектов, в том числе частных.
"Всем саратовцам напоминаю, что данные декорации не предусмотрены для нагрузки, любое механическое воздействие на них опасно. Прошу соблюдать меры предосторожности, особенно в такую влажную погоду", - добавила Мокроусова.
Областное управление СК РФ
в Telegram-канале сообщило, что следователи начали процессуальную проверку по факту получения ожогов 4-летним ребенком, в ходе которой будет дана надлежащая правовая оценка деятельности компании, занимающейся организацией световых иллюминаций.
"По предварительным данным, 2 января несовершеннолетний на проспекте Столыпина города Саратова коснулся светящейся уличной инсталляции во время процесса фотосъемки, от которой получил термические ожоги. Несовершеннолетний был госпитализирован", - говорится в сообщении.
Прокуратура области в Telegram-канале уточнила, что инцидент произошел в 18.45 (17.45 мск). Ведомство взяла на контроль ход процессуальной проверки по факту оказания услуг, опасных для жизни и здоровья.
В Саратове днем во вторник шел снег, а затем дождь, в городе на дорогах и пешеходных зонах была слякоть.
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