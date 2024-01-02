https://ria.ru/20240102/tela-1919475574.html
В доме в Тверской области нашли тела троих мужчин
В доме в Тверской области нашли тела троих мужчин - РИА Новости, 02.01.2024
В доме в Тверской области нашли тела троих мужчин
Тела трех молодых мужчин без внешних признаков насильственной смерти найдены в доме в деревне Глазково Тверской области, организована доследственная проверка,... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T15:29
2024-01-02T15:29
2024-01-02T15:29
происшествия
калининский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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РЯЗАНЬ, 2 янв — РИА Новости. Тела трех молодых мужчин без внешних признаков насильственной смерти найдены в доме в деревне Глазково Тверской области, организована доследственная проверка, сообщила прокуратура региона в своем Telegram-канале."Второго января в одном из домов в деревне Глазково Калининского района Тверской области обнаружены тела трех молодых мужчин без признаков криминальной смерти", — говорится в сообщении.Как уточняет областное следственное управление СК РФ, обнаружены тела трех человек 1996 и 1997 года рождения. Калининским межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка. Место происшествия осмотрено следователем, криминалистом и сотрудниками полиции. Назначено проведение экспертиз.
https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html
калининский район
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, калининский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Калининский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В доме в Тверской области нашли тела троих мужчин
В Тверской области нашли тела троих мужчин без признаков криминальной смерти