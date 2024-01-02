https://ria.ru/20240102/tela-1919475574.html

В доме в Тверской области нашли тела троих мужчин

В доме в Тверской области нашли тела троих мужчин - РИА Новости, 02.01.2024

В доме в Тверской области нашли тела троих мужчин

Тела трех молодых мужчин без внешних признаков насильственной смерти найдены в доме в деревне Глазково Тверской области, организована доследственная проверка,... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T15:29

2024-01-02T15:29

2024-01-02T15:29

происшествия

калининский район

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881287561_0:0:3248:1826_1920x0_80_0_0_3a41e9cd14931a7f8f09039d064bbb91.jpg

РЯЗАНЬ, 2 янв — РИА Новости. Тела трех молодых мужчин без внешних признаков насильственной смерти найдены в доме в деревне Глазково Тверской области, организована доследственная проверка, сообщила прокуратура региона в своем Telegram-канале."Второго января в одном из домов в деревне Глазково Калининского района Тверской области обнаружены тела трех молодых мужчин без признаков криминальной смерти", — говорится в сообщении.Как уточняет областное следственное управление СК РФ, обнаружены тела трех человек 1996 и 1997 года рождения. Калининским межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка. Место происшествия осмотрено следователем, криминалистом и сотрудниками полиции. Назначено проведение экспертиз.

https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html

калининский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, калининский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)