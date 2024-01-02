https://ria.ru/20240102/stolknovenie-1919418575.html

"Надерут задницу". В США высказались о прямом конфликте с Россией

"Надерут задницу". В США высказались о прямом конфликте с Россией - РИА Новости, 02.01.2024

"Надерут задницу". В США высказались о прямом конфликте с Россией

США проиграют в прямом конфликте с Россией из-за технологического отставания, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T04:26

2024-01-02T04:26

2024-01-02T04:26

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. США проиграют в прямом конфликте с Россией из-за технологического отставания, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.По его мнению, Россия обладает высоким потенциалом и опережает Штаты по развитию военных технологий."Если вы недооцениваете своего оппонента и думаете: "Я могу его победить", не удостоверившись, что на самом деле вам противостоит боец смешанных единоборств, выигравший десять чемпионатов, то после выхода на бой вам надерут задницу. И, честно говоря, я думаю, именно это и произойдет с США", — сказал эксперт.Как отметил Джонсон, если Вашингтон "затеет драку", Москва "нанесет ответный удар", против которого нечего предпринять.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что условия для улучшения отношений с США появятся, когда Вашингтон начнет уважать других.

https://ria.ru/20231228/antonov-1918604943.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, россия, нато