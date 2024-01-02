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"Надерут задницу". В США высказались о прямом конфликте с Россией
"Надерут задницу". В США высказались о прямом конфликте с Россией - РИА Новости, 02.01.2024
"Надерут задницу". В США высказались о прямом конфликте с Россией
США проиграют в прямом конфликте с Россией из-за технологического отставания, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T04:26
2024-01-02T04:26
2024-01-02T04:26
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. США проиграют в прямом конфликте с Россией из-за технологического отставания, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.По его мнению, Россия обладает высоким потенциалом и опережает Штаты по развитию военных технологий."Если вы недооцениваете своего оппонента и думаете: "Я могу его победить", не удостоверившись, что на самом деле вам противостоит боец смешанных единоборств, выигравший десять чемпионатов, то после выхода на бой вам надерут задницу. И, честно говоря, я думаю, именно это и произойдет с США", — сказал эксперт.Как отметил Джонсон, если Вашингтон "затеет драку", Москва "нанесет ответный удар", против которого нечего предпринять.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что условия для улучшения отношений с США появятся, когда Вашингтон начнет уважать других.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, нато
В мире, США, Россия, НАТО
"Надерут задницу". В США высказались о прямом конфликте с Россией
Джонсон: Россия нанесет ответный удар при прямом конфликте с США