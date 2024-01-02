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"Путин приказал". Удар по ракетным установкам ВСУ вызвал ужас у офицера СБУ - РИА Новости, 02.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:00 02.01.2024 (обновлено: 02:37 02.01.2024)
https://ria.ru/20240102/sputniki-1919410711.html
"Путин приказал". Удар по ракетным установкам ВСУ вызвал ужас у офицера СБУ
"Путин приказал". Удар по ракетным установкам ВСУ вызвал ужас у офицера СБУ - РИА Новости, 02.01.2024
"Путин приказал". Удар по ракетным установкам ВСУ вызвал ужас у офицера СБУ
Россия якобы создает над Украиной мощную спутниковую группировку, которая позволит перехватывать все западные ракетные комплексы ВСУ, заявил отставной полковник РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T01:00
2024-01-02T02:37
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
олег стариков
владимир путин
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Россия якобы создает над Украиной мощную спутниковую группировку, которая позволит перехватывать все западные ракетные комплексы ВСУ, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в интервью YouTube-каналу "Да это так".&quot;Они (россияне. — Прим. ред.) &lt;...&gt; запустили большое количество спутников—шпионов. &lt;...&gt;. В том числе то, что берет факел (вспышку. Прим. ред.), когда ракета взлетает&quot;, — считает офицер.По словам Старикова, задачу на запуск спутников якобы поставил лично президент России Владимир Путин для борьбы с западными ракетными системами. С помощью аппаратов, которые фиксируют ракетные запуски, Россия сможет с высокой эффективностью перехватывать ракеты HIMARS, ATACMS и Taurus, опасается полковник."Они (спутники. — Прим. ред.) висят над территорией Украины, получают развединформацию", — с тревогой сообщил Стариков.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что российская ПВО за полгода сбила 1062 натовских реактивных снаряда к РСЗО HIMARS, оперативно-тактических и крылатых ракет, а также управляемых авиабомб. По словам министра, российская армия начала применять системы ПВО комплексно, что повысило их возможности по оперативности реагирования и дальности поражения.
https://ria.ru/20231228/vooruzhenie-1918632791.html
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в мире, россия, украина, олег стариков, владимир путин, вооруженные силы украины, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Олег Стариков, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины
"Путин приказал". Удар по ракетным установкам ВСУ вызвал ужас у офицера СБУ

Полковник СБУ Стариков: РФ перехватит все ракеты ВСУ с помощью спутников

© РИА Новости / Роскосмос | Перейти в медиабанкСтарт ракеты "Ангара-1.2" со спутником Минобороны РФ с космодрома Плесецк
Старт ракеты Ангара-1.2 со спутником Минобороны РФ с космодрома Плесецк - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© РИА Новости / Роскосмос
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Старт ракеты "Ангара-1.2" со спутником Минобороны РФ с космодрома Плесецк. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Россия якобы создает над Украиной мощную спутниковую группировку, которая позволит перехватывать все западные ракетные комплексы ВСУ, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в интервью YouTube-каналу "Да это так".
«

"Они (россияне. — Прим. ред.) <...> запустили большое количество спутников—шпионов. <...>. В том числе то, что берет факел (вспышку. Прим. ред.), когда ракета взлетает", — считает офицер.

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По словам Старикова, задачу на запуск спутников якобы поставил лично президент России Владимир Путин для борьбы с западными ракетными системами. С помощью аппаратов, которые фиксируют ракетные запуски, Россия сможет с высокой эффективностью перехватывать ракеты HIMARS, ATACMS и Taurus, опасается полковник.
"Они (спутники. — Прим. ред.) висят над территорией Украины, получают развединформацию", — с тревогой сообщил Стариков.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что российская ПВО за полгода сбила 1062 натовских реактивных снаряда к РСЗО HIMARS, оперативно-тактических и крылатых ракет, а также управляемых авиабомб. По словам министра, российская армия начала применять системы ПВО комплексно, что повысило их возможности по оперативности реагирования и дальности поражения.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаОлег СтариковВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
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