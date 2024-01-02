https://ria.ru/20240102/sputniki-1919410711.html

"Путин приказал". Удар по ракетным установкам ВСУ вызвал ужас у офицера СБУ

"Путин приказал". Удар по ракетным установкам ВСУ вызвал ужас у офицера СБУ - РИА Новости, 02.01.2024

"Путин приказал". Удар по ракетным установкам ВСУ вызвал ужас у офицера СБУ

Россия якобы создает над Украиной мощную спутниковую группировку, которая позволит перехватывать все западные ракетные комплексы ВСУ, заявил отставной полковник РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T01:00

2024-01-02T01:00

2024-01-02T02:37

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Россия якобы создает над Украиной мощную спутниковую группировку, которая позволит перехватывать все западные ракетные комплексы ВСУ, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в интервью YouTube-каналу "Да это так"."Они (россияне. — Прим. ред.) <...> запустили большое количество спутников—шпионов. <...>. В том числе то, что берет факел (вспышку. Прим. ред.), когда ракета взлетает", — считает офицер.По словам Старикова, задачу на запуск спутников якобы поставил лично президент России Владимир Путин для борьбы с западными ракетными системами. С помощью аппаратов, которые фиксируют ракетные запуски, Россия сможет с высокой эффективностью перехватывать ракеты HIMARS, ATACMS и Taurus, опасается полковник."Они (спутники. — Прим. ред.) висят над территорией Украины, получают развединформацию", — с тревогой сообщил Стариков.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что российская ПВО за полгода сбила 1062 натовских реактивных снаряда к РСЗО HIMARS, оперативно-тактических и крылатых ракет, а также управляемых авиабомб. По словам министра, российская армия начала применять системы ПВО комплексно, что повысило их возможности по оперативности реагирования и дальности поражения.

https://ria.ru/20231228/vooruzhenie-1918632791.html

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