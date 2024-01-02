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Киев на Южнодонецком направлении потерял до 140 человек за сутки
Киев на Южнодонецком направлении потерял до 140 человек за сутки - РИА Новости, 02.01.2024
Киев на Южнодонецком направлении потерял до 140 человек за сутки
Российские военнослужащие за сутки на Южнодонецком направлении поразили украинские войска в районе двух населенных пунктов, потери противника составили до 140... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T13:16
2024-01-02T13:16
2024-01-02T13:24
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
донецкая область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки на Южнодонецком направлении поразили украинские войска в районе двух населенных пунктов, потери противника составили до 140 солдат, сообщили во вторник в сводке Минобороны РФ."На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке ударов авиации и огня артиллерии поразили живую силу и технику 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новомихайловка и Старомайорское Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Суточные потери противника на данном направлении составили до 140 военнослужащих, три автомобиля", - добавили в Минобороны РФ.Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены две артиллерийские системы М777 производства США, две самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США и одна Krab польского производства, самоходная артиллерийская установка "Акация" и орудие Д-20.
донецкая область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, безопасность, донецкая область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Донецкая область, Вооруженные силы РФ
Киев на Южнодонецком направлении потерял до 140 человек за сутки
МО РФ: на Южнодонецком направлении ВСУ за сутки потеряли до 140 военных