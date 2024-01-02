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Киев на Южнодонецком направлении потерял до 140 человек за сутки

Киев на Южнодонецком направлении потерял до 140 человек за сутки - РИА Новости, 02.01.2024

Киев на Южнодонецком направлении потерял до 140 человек за сутки

Российские военнослужащие за сутки на Южнодонецком направлении поразили украинские войска в районе двух населенных пунктов, потери противника составили до 140... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T13:16

2024-01-02T13:16

2024-01-02T13:24

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

донецкая область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки на Южнодонецком направлении поразили украинские войска в районе двух населенных пунктов, потери противника составили до 140 солдат, сообщили во вторник в сводке Минобороны РФ."На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке ударов авиации и огня артиллерии поразили живую силу и технику 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новомихайловка и Старомайорское Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Суточные потери противника на данном направлении составили до 140 военнослужащих, три автомобиля", - добавили в Минобороны РФ.Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены две артиллерийские системы М777 производства США, две самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США и одна Krab польского производства, самоходная артиллерийская установка "Акация" и орудие Д-20.

донецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, безопасность, донецкая область, вооруженные силы рф