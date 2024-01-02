https://ria.ru/20240102/spetsoperatsiya-1919421737.html

Гаубицы группировки "Запад" уничтожили опорные пункты ВСУ под Купянском

Гаубицы группировки "Запад" уничтожили опорные пункты ВСУ под Купянском - РИА Новости, 02.01.2024

Гаубицы группировки "Запад" уничтожили опорные пункты ВСУ под Купянском

Расчеты самоходных артиллерийских установок "Мста-С" группировки российских войск "Запад" уничтожили замаскированные опорные пункты и живую силу противника на... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T06:02

2024-01-02T06:02

2024-01-02T06:02

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ЛУГАНСК, 2 янв – РИА Новости. Расчеты самоходных артиллерийских установок "Мста-С" группировки российских войск "Запад" уничтожили замаскированные опорные пункты и живую силу противника на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России. "Военнослужащие гаубичного дивизиона артиллерийского соединения группировки войск "Запад" на Купянском направлении беглым огнем из самоходных артиллерийских установок "Мста-С" уничтожили замаскированные опорные пункты и живую силу противника", - сообщили в ведомстве. Уточняется, что кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении выявленных объектов ВСУ.

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность