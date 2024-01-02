https://ria.ru/20240102/spetsoperatsiya-1919421737.html
Гаубицы группировки "Запад" уничтожили опорные пункты ВСУ под Купянском
Гаубицы группировки "Запад" уничтожили опорные пункты ВСУ под Купянском - РИА Новости, 02.01.2024
Гаубицы группировки "Запад" уничтожили опорные пункты ВСУ под Купянском
Расчеты самоходных артиллерийских установок "Мста-С" группировки российских войск "Запад" уничтожили замаскированные опорные пункты и живую силу противника на... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T06:02
2024-01-02T06:02
2024-01-02T06:02
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0d/1844562258_0:10:1920:1090_1920x0_80_0_0_54ba16242a180d82e7af3d2268a97ca9.jpg
ЛУГАНСК, 2 янв – РИА Новости. Расчеты самоходных артиллерийских установок "Мста-С" группировки российских войск "Запад" уничтожили замаскированные опорные пункты и живую силу противника на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России. "Военнослужащие гаубичного дивизиона артиллерийского соединения группировки войск "Запад" на Купянском направлении беглым огнем из самоходных артиллерийских установок "Мста-С" уничтожили замаскированные опорные пункты и живую силу противника", - сообщили в ведомстве. Уточняется, что кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении выявленных объектов ВСУ.
https://ria.ru/20240102/spetsoperatsiya-1919420736.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0d/1844562258_159:0:1612:1090_1920x0_80_0_0_be7263abd67505c02abe47b40120643c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Гаубицы группировки "Запад" уничтожили опорные пункты ВСУ под Купянском
МО: гаубицы группировки "Запад" уничтожили опорные пункты ВСУ под Купянском