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Гаубицы группировки "Запад" уничтожили опорные пункты ВСУ под Купянском - РИА Новости, 02.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:02 02.01.2024
https://ria.ru/20240102/spetsoperatsiya-1919421737.html
Гаубицы группировки "Запад" уничтожили опорные пункты ВСУ под Купянском
Гаубицы группировки "Запад" уничтожили опорные пункты ВСУ под Купянском - РИА Новости, 02.01.2024
Гаубицы группировки "Запад" уничтожили опорные пункты ВСУ под Купянском
Расчеты самоходных артиллерийских установок "Мста-С" группировки российских войск "Запад" уничтожили замаскированные опорные пункты и живую силу противника на... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T06:02
2024-01-02T06:02
специальная военная операция на украине
россия
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безопасность
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ЛУГАНСК, 2 янв – РИА Новости. Расчеты самоходных артиллерийских установок "Мста-С" группировки российских войск "Запад" уничтожили замаскированные опорные пункты и живую силу противника на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России. "Военнослужащие гаубичного дивизиона артиллерийского соединения группировки войск "Запад" на Купянском направлении беглым огнем из самоходных артиллерийских установок "Мста-С" уничтожили замаскированные опорные пункты и живую силу противника", - сообщили в ведомстве. Уточняется, что кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении выявленных объектов ВСУ.
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Гаубицы группировки "Запад" уничтожили опорные пункты ВСУ под Купянском

МО: гаубицы группировки "Запад" уничтожили опорные пункты ВСУ под Купянском

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк"Мста-СМ2"
Мста-СМ2 - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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ЛУГАНСК, 2 янв – РИА Новости. Расчеты самоходных артиллерийских установок "Мста-С" группировки российских войск "Запад" уничтожили замаскированные опорные пункты и живую силу противника на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России.
"Военнослужащие гаубичного дивизиона артиллерийского соединения группировки войск "Запад" на Купянском направлении беглым огнем из самоходных артиллерийских установок "Мста-С" уничтожили замаскированные опорные пункты и живую силу противника", - сообщили в ведомстве.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
Бомбардировщики "Центра" накрыли 22 опорных и командных пункта ВСУ
05:19
Уточняется, что кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении выявленных объектов ВСУ.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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