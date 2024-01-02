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В Минобороны рассказали о подавлении дронов ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 02.01.2024
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В Минобороны рассказали о подавлении дронов ВСУ на Купянском направлении
В Минобороны рассказали о подавлении дронов ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 02.01.2024
В Минобороны рассказали о подавлении дронов ВСУ на Купянском направлении
Расчеты станций и комплексов радиоэлектронной борьбы группировки российских войск "Запад" успешно выполняют задачи по обнаружению и подавлению беспилотников и... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T05:21
2024-01-02T05:21
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ЛУГАНСК, 2 янв – РИА Новости. Расчеты станций и комплексов радиоэлектронной борьбы группировки российских войск "Запад" успешно выполняют задачи по обнаружению и подавлению беспилотников и источников радиоизлучения ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России. "Части и подразделения РЭБ "Западной" группировки войск &lt;…&gt; выполняют задачи по нарушению работы, дезинформации, уничтожению вражеских систем связи и управления, а также РЛС и систем наведения. Для этого войска РЭБ "Западной" группировки войск применяют самую современную аппаратуру", - сообщили в оборонном ведомстве. На видео, которое есть в распоряжении РИА Новости, показана работа расчета станции РЭБ по обнаружению и подавлению беспилотников и источников радиоизлучения ВСУ. Уточняется, что эта аппаратура обеспечивает радиомониторинг на больших дальностях. "Сейчас аппаратура проводит радиоразведку, при обнаружении вражеских БПЛА на определенном расстоянии дает звуковой сигнал оператору. Вот сейчас нашли вражеский БПЛА и начинаем его подавлять", - рассказал командир отделения с позывным "Мерс". "Это новейшая разработка. Антенна работает на 360 градусов. На компьютере установлена специальная программа, с помощью которой мы отслеживаем БПЛА противника. Каждый дрон летает на своей частоте. Бывает такое, что сначала коптер летит на 2400, потом он видит, что его глушат, сам переключается на 5200. А благодаря этому комплексу мы можем и 5200, и 2400, то есть замечать, когда он переключается. И аппаратура уже сама с ним скачет по радиочастотам", - отметил оператор комплекса РЭБ.
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия
В Минобороны рассказали о подавлении дронов ВСУ на Купянском направлении

В Минобороны рассказали о подавлении дронов ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 2 янв – РИА Новости. Расчеты станций и комплексов радиоэлектронной борьбы группировки российских войск "Запад" успешно выполняют задачи по обнаружению и подавлению беспилотников и источников радиоизлучения ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России.
«
"Части и подразделения РЭБ "Западной" группировки войск <…> выполняют задачи по нарушению работы, дезинформации, уничтожению вражеских систем связи и управления, а также РЛС и систем наведения. Для этого войска РЭБ "Западной" группировки войск применяют самую современную аппаратуру", - сообщили в оборонном ведомстве.
На видео, которое есть в распоряжении РИА Новости, показана работа расчета станции РЭБ по обнаружению и подавлению беспилотников и источников радиоизлучения ВСУ. Уточняется, что эта аппаратура обеспечивает радиомониторинг на больших дальностях.
"Сейчас аппаратура проводит радиоразведку, при обнаружении вражеских БПЛА на определенном расстоянии дает звуковой сигнал оператору. Вот сейчас нашли вражеский БПЛА и начинаем его подавлять", - рассказал командир отделения с позывным "Мерс".
"Это новейшая разработка. Антенна работает на 360 градусов. На компьютере установлена специальная программа, с помощью которой мы отслеживаем БПЛА противника. Каждый дрон летает на своей частоте. Бывает такое, что сначала коптер летит на 2400, потом он видит, что его глушат, сам переключается на 5200. А благодаря этому комплексу мы можем и 5200, и 2400, то есть замечать, когда он переключается. И аппаратура уже сама с ним скачет по радиочастотам", - отметил оператор комплекса РЭБ.
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