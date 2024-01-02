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Вертолеты Ка-52 расстреляли опорные пункты ВСУ - РИА Новости, 02.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:12 02.01.2024
https://ria.ru/20240102/spetsoperatsiya-1919420282.html
Вертолеты Ка-52 расстреляли опорные пункты ВСУ
Вертолеты Ка-52 расстреляли опорные пункты ВСУ - РИА Новости, 02.01.2024
Вертолеты Ка-52 расстреляли опорные пункты ВСУ
Российские ударные вертолеты Ка-52 расстреляли опорные пункты ВСУ с максимально близкого расстояния, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T05:12
2024-01-02T05:12
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
ка-52 "аллигатор"
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Российские ударные вертолеты Ка-52 расстреляли опорные пункты ВСУ с максимально близкого расстояния, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. "Ударная группа авиации Воздушно-космических сил поразила опорные пункты и живую силу противника на Краснолиманском направлении. Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с максимально близкого расстояния. В состав ударной группы входили несколько разведывательно-ударных вертолётов Ка-52 "Аллигатор", - сказали в ведомстве. Как рассказал вертолетчик с позывным "Псих", цели были поражены по данным авианаводчиков, затем вертолеты выполнили противоракетный маневр, их бортовые комплексы обороны обеспечили защиту от украинских ракет из переносных зенитных ракетных комплексов. Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.
https://ria.ru/20240102/spetsoperatsiya-1919419585.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Ка-52 "Аллигатор", Вооруженные силы РФ
Вертолеты Ка-52 расстреляли опорные пункты ВСУ

МО: Ка-52 поразили опорные пункты ВСУ с максимально близкого расстояния

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО
Ударный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Ударный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Российские ударные вертолеты Ка-52 расстреляли опорные пункты ВСУ с максимально близкого расстояния, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
«
"Ударная группа авиации Воздушно-космических сил поразила опорные пункты и живую силу противника на Краснолиманском направлении. Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с максимально близкого расстояния. В состав ударной группы входили несколько разведывательно-ударных вертолётов Ка-52 "Аллигатор", - сказали в ведомстве.
Как рассказал вертолетчик с позывным "Псих", цели были поражены по данным авианаводчиков, затем вертолеты выполнили противоракетный маневр, их бортовые комплексы обороны обеспечили защиту от украинских ракет из переносных зенитных ракетных комплексов.
Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.
Работа ТОС-1А Солнцепек на Угледарском направлении - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
"Солнцепеки" уничтожили опорники ВСУ на Угледарском участке
05:04
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныКа-52 "Аллигатор"Вооруженные силы РФ
 
 
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