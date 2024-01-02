https://ria.ru/20240102/spetsoperatsiya-1919420282.html

Вертолеты Ка-52 расстреляли опорные пункты ВСУ

Вертолеты Ка-52 расстреляли опорные пункты ВСУ - РИА Новости, 02.01.2024

Вертолеты Ка-52 расстреляли опорные пункты ВСУ

Российские ударные вертолеты Ка-52 расстреляли опорные пункты ВСУ с максимально близкого расстояния, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T05:12

2024-01-02T05:12

2024-01-02T05:12

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

ка-52 "аллигатор"

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887290505_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b8af90881ae08c59a882fe7269060d9b.jpg

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Российские ударные вертолеты Ка-52 расстреляли опорные пункты ВСУ с максимально близкого расстояния, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. "Ударная группа авиации Воздушно-космических сил поразила опорные пункты и живую силу противника на Краснолиманском направлении. Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с максимально близкого расстояния. В состав ударной группы входили несколько разведывательно-ударных вертолётов Ка-52 "Аллигатор", - сказали в ведомстве. Как рассказал вертолетчик с позывным "Псих", цели были поражены по данным авианаводчиков, затем вертолеты выполнили противоракетный маневр, их бортовые комплексы обороны обеспечили защиту от украинских ракет из переносных зенитных ракетных комплексов. Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

https://ria.ru/20240102/spetsoperatsiya-1919419585.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", вооруженные силы рф