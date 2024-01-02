https://ria.ru/20240102/spetsoperatsiya-1919420282.html
Вертолеты Ка-52 расстреляли опорные пункты ВСУ
Вертолеты Ка-52 расстреляли опорные пункты ВСУ - РИА Новости, 02.01.2024
Вертолеты Ка-52 расстреляли опорные пункты ВСУ
Российские ударные вертолеты Ка-52 расстреляли опорные пункты ВСУ с максимально близкого расстояния, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T05:12
2024-01-02T05:12
2024-01-02T05:12
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
ка-52 "аллигатор"
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887290505_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b8af90881ae08c59a882fe7269060d9b.jpg
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Российские ударные вертолеты Ка-52 расстреляли опорные пункты ВСУ с максимально близкого расстояния, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. "Ударная группа авиации Воздушно-космических сил поразила опорные пункты и живую силу противника на Краснолиманском направлении. Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с максимально близкого расстояния. В состав ударной группы входили несколько разведывательно-ударных вертолётов Ка-52 "Аллигатор", - сказали в ведомстве. Как рассказал вертолетчик с позывным "Псих", цели были поражены по данным авианаводчиков, затем вертолеты выполнили противоракетный маневр, их бортовые комплексы обороны обеспечили защиту от украинских ракет из переносных зенитных ракетных комплексов. Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.
https://ria.ru/20240102/spetsoperatsiya-1919419585.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887290505_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3d2558bba6b629310a0bf499ba4a656c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Ка-52 "Аллигатор", Вооруженные силы РФ
Вертолеты Ка-52 расстреляли опорные пункты ВСУ
МО: Ка-52 поразили опорные пункты ВСУ с максимально близкого расстояния
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Российские ударные вертолеты Ка-52 расстреляли опорные пункты ВСУ с максимально близкого расстояния, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
«
"Ударная группа авиации Воздушно-космических сил поразила опорные пункты и живую силу противника на Краснолиманском направлении. Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с максимально близкого расстояния. В состав ударной группы входили несколько разведывательно-ударных вертолётов Ка-52 "Аллигатор", - сказали в ведомстве.
Как рассказал вертолетчик с позывным "Псих", цели были поражены по данным авианаводчиков, затем вертолеты выполнили противоракетный маневр, их бортовые комплексы обороны обеспечили защиту от украинских ракет из переносных зенитных ракетных комплексов.
Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.
"Солнцепеки" уничтожили опорники ВСУ на Угледарском участке