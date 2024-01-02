https://ria.ru/20240102/spetsoperatsiya-1919418075.html

Танкисты группировки "Запад" отразили атаку ВСУ на Купянском направлении

Танкисты группировки "Запад" отразили атаку ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 02.01.2024

Танкисты группировки "Запад" отразили атаку ВСУ на Купянском направлении

Танковые экипажи 6-й общевойсковой армии группировки российских войск "Запад" отразили атаку ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T04:09

2024-01-02T04:09

2024-01-02T04:09

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ЛУГАНСК, 2 янв - РИА Новости. Танковые экипажи 6-й общевойсковой армии группировки российских войск "Запад" отразили атаку ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ. "На позиции мотострелковой роты в линии обороны 6-й общевойсковой армии мобильная бронегруппа противника предприняла попытку прорыва", - сообщили в ведомстве.По данным МО РФ, передвижение противника было зафиксировано в лесном массиве на Купянском участке фронта. "Дежурному экипажу сразу поступила команда с наблюдательного поста о передвижении малой бронегруппы противника. Мы были начеку. Знаем этот район очень хорошо, не единожды выкатывались туда для работы прямой наводкой. Нас корректировал оператор БПЛА, и мы без труда двумя орудиями с закрытой огневой позиции отработали. Также подожгли их машину. На видео было заметно, что группа сдает обратным ходом, а пехота разбегается на свои же минные поля", - рассказал командир танка Т-72Б3.

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россия, вооруженные силы украины, т-72б3, вооруженные силы рф, безопасность