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Танкисты группировки "Запад" отразили атаку ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 02.01.2024
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04:09 02.01.2024
https://ria.ru/20240102/spetsoperatsiya-1919418075.html
Танкисты группировки "Запад" отразили атаку ВСУ на Купянском направлении
Танкисты группировки "Запад" отразили атаку ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 02.01.2024
Танкисты группировки "Запад" отразили атаку ВСУ на Купянском направлении
Танковые экипажи 6-й общевойсковой армии группировки российских войск "Запад" отразили атаку ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T04:09
2024-01-02T04:09
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
т-72б3
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 2 янв - РИА Новости. Танковые экипажи 6-й общевойсковой армии группировки российских войск "Запад" отразили атаку ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ. &quot;На позиции мотострелковой роты в линии обороны 6-й общевойсковой армии мобильная бронегруппа противника предприняла попытку прорыва&quot;, - сообщили в ведомстве.По данным МО РФ, передвижение противника было зафиксировано в лесном массиве на Купянском участке фронта. "Дежурному экипажу сразу поступила команда с наблюдательного поста о передвижении малой бронегруппы противника. Мы были начеку. Знаем этот район очень хорошо, не единожды выкатывались туда для работы прямой наводкой. Нас корректировал оператор БПЛА, и мы без труда двумя орудиями с закрытой огневой позиции отработали. Также подожгли их машину. На видео было заметно, что группа сдает обратным ходом, а пехота разбегается на свои же минные поля", - рассказал командир танка Т-72Б3.
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россия, вооруженные силы украины, т-72б3, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Т-72Б3, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Танкисты группировки "Запад" отразили атаку ВСУ на Купянском направлении

МО: танкисты группировки "Запад" отразили атаку ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие танка Т-72 Вооруженных сил России
Военнослужащие танка Т-72 Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
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Военнослужащие танка Т-72 Вооруженных сил России. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 2 янв - РИА Новости. Танковые экипажи 6-й общевойсковой армии группировки российских войск "Запад" отразили атаку ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
«

"На позиции мотострелковой роты в линии обороны 6-й общевойсковой армии мобильная бронегруппа противника предприняла попытку прорыва", - сообщили в ведомстве.

По данным МО РФ, передвижение противника было зафиксировано в лесном массиве на Купянском участке фронта.
"Дежурному экипажу сразу поступила команда с наблюдательного поста о передвижении малой бронегруппы противника. Мы были начеку. Знаем этот район очень хорошо, не единожды выкатывались туда для работы прямой наводкой. Нас корректировал оператор БПЛА, и мы без труда двумя орудиями с закрытой огневой позиции отработали. Также подожгли их машину. На видео было заметно, что группа сдает обратным ходом, а пехота разбегается на свои же минные поля", - рассказал командир танка Т-72Б3.
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