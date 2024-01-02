https://ria.ru/20240102/spetsoperatsiya-1919417920.html
Десантники уничтожили замаскированные позиции ВСУ под Вербовым
Десантники уничтожили замаскированные позиции ВСУ под Вербовым - РИА Новости, 02.01.2024
Десантники уничтожили замаскированные позиции ВСУ под Вербовым
Расчеты "Градов" российских Воздушно-десантных войск уничтожили замаскированные позиции ВСУ на Запорожском направлении в районе села Вербовое, сообщили... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T04:07
2024-01-02T04:07
2024-01-02T04:14
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МЕЛИТОПОЛЬ, 2 янв — РИА Новости. Расчеты "Градов" российских Воздушно-десантных войск уничтожили замаскированные позиции ВСУ на Запорожском направлении в районе села Вербовое, сообщили журналистам в Минобороны."Расчеты РСЗО БМ-21 "Град" ВДВ уничтожили замаскированные позиции ВСУ. <…> В ходе нанесения огневого поражения было уничтожено более взвода противника. Выполнив огневую задачу, артиллеристы-десантники оперативно на максимальной скорости меняют позиции и продолжают нести боевое дежурство", — сообщили в ведомстве. Уточняется, что артиллерийские подразделения ВДВ на продолжают выполнять огневые задачи на этом направлении по подавлению пунктов управления и артиллерийских батарей ВСУ, уничтожению складов с боеприпасами, огневых средств, вооружения и военной техники противника, а также по разрушению его замаскированных оборонительных сооружений.По данным Минобороны от 1 января, за сутки потери Украины на Запорожском направлении составили около 40 солдат.
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Россия
Десантники уничтожили замаскированные позиции ВСУ под Вербовым
МО: десантники уничтожили "Градами" замаскированные позиции ВСУ под Вербовым
МЕЛИТОПОЛЬ, 2 янв — РИА Новости. Расчеты "Градов" российских Воздушно-десантных войск уничтожили замаскированные позиции ВСУ на Запорожском направлении в районе села Вербовое, сообщили журналистам в Минобороны.
"Расчеты РСЗО БМ-21 "Град" ВДВ
уничтожили замаскированные позиции ВСУ. <…> В ходе нанесения огневого поражения было уничтожено более взвода противника. Выполнив огневую задачу, артиллеристы-десантники оперативно на максимальной скорости меняют позиции и продолжают нести боевое дежурство", — сообщили в ведомстве.
Уточняется, что артиллерийские подразделения ВДВ на продолжают выполнять огневые задачи на этом направлении по подавлению пунктов управления и артиллерийских батарей ВСУ, уничтожению складов с боеприпасами, огневых средств, вооружения и военной техники противника, а также по разрушению его замаскированных оборонительных сооружений.
По данным Минобороны от 1 января, за сутки потери Украины на Запорожском направлении составили около 40 солдат.
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