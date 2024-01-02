Рейтинг@Mail.ru
Десантники уничтожили замаскированные позиции ВСУ под Вербовым - РИА Новости, 02.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:07 02.01.2024 (обновлено: 04:14 02.01.2024)
https://ria.ru/20240102/spetsoperatsiya-1919417920.html
Десантники уничтожили замаскированные позиции ВСУ под Вербовым
Десантники уничтожили замаскированные позиции ВСУ под Вербовым - РИА Новости, 02.01.2024
Десантники уничтожили замаскированные позиции ВСУ под Вербовым
Расчеты "Градов" российских Воздушно-десантных войск уничтожили замаскированные позиции ВСУ на Запорожском направлении в районе села Вербовое, сообщили... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T04:07
2024-01-02T04:14
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
безопасность
вооруженные силы рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840738054_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_92a2ad8afd950ab6620aa02e5811c56c.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 2 янв — РИА Новости. Расчеты "Градов" российских Воздушно-десантных войск уничтожили замаскированные позиции ВСУ на Запорожском направлении в районе села Вербовое, сообщили журналистам в Минобороны."Расчеты РСЗО БМ-21 "Град" ВДВ уничтожили замаскированные позиции ВСУ. &lt;…&gt; В ходе нанесения огневого поражения было уничтожено более взвода противника. Выполнив огневую задачу, артиллеристы-десантники оперативно на максимальной скорости меняют позиции и продолжают нести боевое дежурство", — сообщили в ведомстве. Уточняется, что артиллерийские подразделения ВДВ на продолжают выполнять огневые задачи на этом направлении по подавлению пунктов управления и артиллерийских батарей ВСУ, уничтожению складов с боеприпасами, огневых средств, вооружения и военной техники противника, а также по разрушению его замаскированных оборонительных сооружений.По данным Минобороны от 1 января, за сутки потери Украины на Запорожском направлении составили около 40 солдат.
https://ria.ru/20240102/spetsoperatsiya-1919417716.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840738054_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_70392130c9bb2275f40bff407b7fa9ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, безопасность, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Россия
Десантники уничтожили замаскированные позиции ВСУ под Вербовым

МО: десантники уничтожили "Градами" замаскированные позиции ВСУ под Вербовым

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие МО РФ производят наведение реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения СВО
Военнослужащие МО РФ производят наведение реактивной системы залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие МО РФ производят наведение реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 2 янв — РИА Новости. Расчеты "Градов" российских Воздушно-десантных войск уничтожили замаскированные позиции ВСУ на Запорожском направлении в районе села Вербовое, сообщили журналистам в Минобороны.
"Расчеты РСЗО БМ-21 "Град" ВДВ уничтожили замаскированные позиции ВСУ. <…> В ходе нанесения огневого поражения было уничтожено более взвода противника. Выполнив огневую задачу, артиллеристы-десантники оперативно на максимальной скорости меняют позиции и продолжают нести боевое дежурство", — сообщили в ведомстве.
Уточняется, что артиллерийские подразделения ВДВ на продолжают выполнять огневые задачи на этом направлении по подавлению пунктов управления и артиллерийских батарей ВСУ, уничтожению складов с боеприпасами, огневых средств, вооружения и военной техники противника, а также по разрушению его замаскированных оборонительных сооружений.
По данным Минобороны от 1 января, за сутки потери Украины на Запорожском направлении составили около 40 солдат.
Морпехи ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
Радиоперехваты свидетельствуют о массовых отказах солдат ВСУ идти в бой
04:05
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииБезопасностьВооруженные силы РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала