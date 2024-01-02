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В Одесской области начали рассылать сообщения с призывом вступать в ВСУ
В Одесской области начали рассылать сообщения с призывом вступать в ВСУ - РИА Новости, 02.01.2024
В Одесской области начали рассылать сообщения с призывом вступать в ВСУ
Сообщения с просьбой вступать в ряды ВСУ начали рассылать в Одессе и Одесской области, передает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T14:31
2024-01-02T14:31
2024-01-02T14:31
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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Сообщения с просьбой вступать в ряды ВСУ начали рассылать в Одессе и Одесской области, передает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. "В Одессе и области сегодня... рассылают сообщения с призывом вступать в ВСУ", - говорится в сообщении. Издание также опубликовало соответствующее сообщение, в котором говорится, что к ВСУ необходимо присоединиться "для защиты страны". На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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в мире, украина, одесса, одесская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесса, Одесская область, Вооруженные силы Украины
В Одесской области начали рассылать сообщения с призывом вступать в ВСУ
В Одесской области начали рассылать сообщения с призывом вступать в ряды ВСУ