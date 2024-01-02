https://ria.ru/20240102/soglashenie-1919503895.html
Украина вышла из соглашения СНГ о совете командующих погранвойсками
Украина вышла из соглашения СНГ о совете командующих погранвойсками - РИА Новости, 02.01.2024
Украина вышла из соглашения СНГ о совете командующих погранвойсками
Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из соглашения СНГ о совете командующих погранвойсками. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T19:09
2024-01-02T19:09
2024-01-02T19:09
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из соглашения СНГ о совете командующих погранвойсками. "Постановляю выйти из решения о создании Совета командующих Пограничными войсками, заключенного 6 июля 1992 года в Москве. Министерству иностранных дел Украины направить исполнительному комитету Содружества независимых государств соответствующее уведомление", - говорится в тексте указа Зеленского, опубликованном на сайте его офиса. Совместная работа в рамках СНГ осуществляется через уставные органы: Совет глав государств (СГГ), Совет глав правительств (СГП), Совет министров иностранных дел (СМИД), Совет министров обороны (СМО), Совет командующих Пограничными войсками (СКПВ), Экономический суд, Межпарламентскую ассамблею (МПА), а также через систему органов отраслевого сотрудничества.
https://ria.ru/20231216/ukraina-1916075909.html
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украина, владимир зеленский, снг, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Зеленский, СНГ, В мире
Украина вышла из соглашения СНГ о совете командующих погранвойсками
Украина вышла из соглашения СНГ о совете командующих погранвойсками