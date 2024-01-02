https://ria.ru/20240102/slovakiya-1919494142.html

Исследование: спикер парламента Пеллегрини может стать президентом Словакии

Исследование: спикер парламента Пеллегрини может стать президентом Словакии - РИА Новости, 02.01.2024

Исследование: спикер парламента Пеллегрини может стать президентом Словакии

Спикер парламента Словакии Петер Пеллегрини имеет наибольшие шансы победить на выборах президента республики, которые должны состояться в 2024 году, сообщил во... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T17:32

2024-01-02T17:32

2024-01-02T17:34

в мире

словакия

петер пеллегрини

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155537/97/1555379750_0:0:2907:1635_1920x0_80_0_0_0d48d292edb65104bf222a250c010fae.jpg

БРАТИСЛАВА, 2 янв - РИА Новости. Спикер парламента Словакии Петер Пеллегрини имеет наибольшие шансы победить на выборах президента республики, которые должны состояться в 2024 году, сообщил во вторник словацкий телеканал ta3. "Из заявлений выборки - более тысячи взрослых словаков - очевидно, что самыми сильными кандидатами являются Петер Пеллегрини и Иван Корчок", - говорится в сообщении телеканала на основе данных исследования, проведенного для него агентством Sanep. По данным телеканала, в первом туре президентских выборов победу одержал бы Пеллегрини, набрав 43,9% голосов избирателей, на втором месте оказался бы Корчок с 32,3% голосов. Во втором, решающем, туре победа также может быть за Пеллегрини, за которого готовы проголосовать 58,1% избирателей, Корчок может получить, по данным телеканала 41,9% голосов. Телеканал не уточнил точное число опрошенных и сроки проведения исследования. Пеллегрини ранее заявлял, что обдумывает свое участие в предстоящих выборах президента Словакии, он обещал озвучить свое решение в январе. При этом, данные последних опросов свидетельствуют, что Пеллегрини на данный момент является наиболее вероятным победителем на выборах главы республики. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее заявил, что его партия готова поддержать кандидатуру Пеллегрини на выборах президента в 2024 году. 48-летний Пеллегрини возглавляет социал-демократическую партию Hlas и занимает пост спикера парламента Словакии. Пеллегрини долгое время был коллегой Фицо по партии Smer, но в 2020 году вышел из нее из-за политических разногласий и основал свою собственную партию Hlas. Пеллегрини также занимал пост премьер-министра Словакии с 2018 по 2020 год. О планах участвовать в президентских выборах в 2024 году в качестве самовыдвиженца ранее сообщил бывший глава МИД Словакии Иван Корчок, о президентских амбициях также заявлял и другой экс-глава словацкого МИД Ян Кубиш. Бороться за пост президента собирается и бывший председатель Верховного суда Словакии, экс-глава минюста Штефан Гарабин, он был одним из кандидатов на президентских выборах в Словакии в 2019 году и по итогам первого тура занял третье место. Нынешняя глава Словакии Зузана Чапутова, которая в 2019 году стала первой в истории страны женщиной-президентом, ранее заявила, что не будет участвовать в следующих президентских выборах. Президент в Словакии избирается на пять лет, срок полномочий Чапутовой истекает в 2024 году.

https://ria.ru/20231001/slovakiya-1899758136.html

https://ria.ru/20231217/zapad-1916309742.html

https://ria.ru/20231215/putin-1916027578.html

словакия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, словакия, петер пеллегрини