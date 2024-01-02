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В Коми мужчина ранил жену ножом, затем открыл стрельбу по полицейским
В Коми мужчина ранил жену ножом, затем открыл стрельбу по полицейским - РИА Новости, 02.01.2024
В Коми мужчина ранил жену ножом, затем открыл стрельбу по полицейским
Мужчина в республике Коми в ходе ссоры ранил свою жену ножом, затем открыл стрельбу из ружья по укрытию, где находилась его жена, а также в сторону сотрудников... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T15:52
2024-01-02T15:52
2024-01-02T15:52
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 янв - РИА Новости. Мужчина в республике Коми в ходе ссоры ранил свою жену ножом, затем открыл стрельбу из ружья по укрытию, где находилась его жена, а также в сторону сотрудников скорой медицинской помощи и сотрудников полиции, при задержании мужчина, оказавший сопротивление, был убит, сообщило республиканское СУСК РФ в Telegram. Инцидент произошел 1 января в квартире дома в поселке городского типа Жешарт в Усть-Вымском районе. Отмечается, что женщина, забрав 12-летнего ребенка, смогла убежать к соседям. Она госпитализирована. "В ходе перестрелки нападавший, создавший своими действиями опасность для жизни и здоровья окружающих и оказавший активное противодействие при задержании, был обезврежен и убит", - говорится в сообщении. Следственными органами в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статьям "покушение на убийство двух лиц", "покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Коми мужчина ранил жену ножом, затем открыл стрельбу по полицейским
СК: в Коми мужчина из-за ссоры ранил жену ножом, затем открыл стрельбу из ружья