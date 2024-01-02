Рейтинг@Mail.ru
В Коми мужчина ранил жену ножом, затем открыл стрельбу по полицейским - РИА Новости, 02.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:52 02.01.2024
https://ria.ru/20240102/sk-1919479411.html
В Коми мужчина ранил жену ножом, затем открыл стрельбу по полицейским
В Коми мужчина ранил жену ножом, затем открыл стрельбу по полицейским - РИА Новости, 02.01.2024
В Коми мужчина ранил жену ножом, затем открыл стрельбу по полицейским
Мужчина в республике Коми в ходе ссоры ранил свою жену ножом, затем открыл стрельбу из ружья по укрытию, где находилась его жена, а также в сторону сотрудников... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T15:52
2024-01-02T15:52
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 янв - РИА Новости. Мужчина в республике Коми в ходе ссоры ранил свою жену ножом, затем открыл стрельбу из ружья по укрытию, где находилась его жена, а также в сторону сотрудников скорой медицинской помощи и сотрудников полиции, при задержании мужчина, оказавший сопротивление, был убит, сообщило республиканское СУСК РФ в Telegram. Инцидент произошел 1 января в квартире дома в поселке городского типа Жешарт в Усть-Вымском районе. Отмечается, что женщина, забрав 12-летнего ребенка, смогла убежать к соседям. Она госпитализирована. "В ходе перестрелки нападавший, создавший своими действиями опасность для жизни и здоровья окружающих и оказавший активное противодействие при задержании, был обезврежен и убит", - говорится в сообщении. Следственными органами в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статьям "покушение на убийство двух лиц", "покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".
https://ria.ru/20231229/ubiystvo-1919019152.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Коми мужчина ранил жену ножом, затем открыл стрельбу по полицейским

СК: в Коми мужчина из-за ссоры ранил жену ножом, затем открыл стрельбу из ружья

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 янв - РИА Новости. Мужчина в республике Коми в ходе ссоры ранил свою жену ножом, затем открыл стрельбу из ружья по укрытию, где находилась его жена, а также в сторону сотрудников скорой медицинской помощи и сотрудников полиции, при задержании мужчина, оказавший сопротивление, был убит, сообщило республиканское СУСК РФ в Telegram.
Инцидент произошел 1 января в квартире дома в поселке городского типа Жешарт в Усть-Вымском районе.
Отмечается, что женщина, забрав 12-летнего ребенка, смогла убежать к соседям. Она госпитализирована.
«
"В ходе перестрелки нападавший, создавший своими действиями опасность для жизни и здоровья окружающих и оказавший активное противодействие при задержании, был обезврежен и убит", - говорится в сообщении.
Следственными органами в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статьям "покушение на убийство двух лиц", "покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".
Подозреваемый в убийстве адвоката в Чапаевске
Под Самарой арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве адвоката
29 декабря 2023, 16:59
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала