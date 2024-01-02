https://ria.ru/20240102/saratov-1919481802.html

В Саратове девушка неожиданно родила первенца в первый день нового года

В Саратове девушка неожиданно родила первенца в первый день нового года - РИА Новости, 02.01.2024

В Саратове девушка неожиданно родила первенца в первый день нового года

Не знавшая о беременности девушка с жалобами на боли в животе в первый день нового года в Саратове родила дочь, сообщила областная клиническая больница в... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T16:09

2024-01-02T16:09

2024-01-02T16:09

здоровье - общество

саратов

саратовская область

новобурасский район

роман бусаргин

владимир путин

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САРАТОВ, 2 янв - РИА Новости. Не знавшая о беременности девушка с жалобами на боли в животе в первый день нового года в Саратове родила дочь, сообщила областная клиническая больница в Telegram-канале. "Чудо в Новый год <...> Вчера в приемное отделение областной клинической больницы поступила пациентка с жалобами на боли в животе. При дообследовании выявлен первый период первых срочных родов. Переводить пациентку в родильный дом в таком состоянии уже было нельзя. При этом девушка категорически отрицала беременность <...> Уже через три часа на свет появилась здоровая доношенная девочка, 8-9 баллов (по шкале Апгар). Ребенка госпитализировали в областную детскую клиническую больницу", - говорится в сообщении. Уточняется, что после стабилизации состояния и минимизации рисков развития осложнений молодая мама во вторник переводится в перинатальный центр. "Мы очень рады, что смогли поучаствовать в этом новогоднем чуде", - добавили в больнице. Губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале сообщил, что первой в новогоднюю ночь в Саратовской области стала мамой жительница Новобурасского района, у которой родился третий ребенок - мальчик Богдан. Он также отметил, что в первый день нового года в областном перинатальном центре на свет появились 38 малышей, что на 11 детей больше, чем годом ранее. "Наступивший 2024-й президент России Владимир Путин объявил в нашей стране Годом семьи. Он отметил, что настоящая большая семья - это та, где растут дети, где царят внимание, душевная теплота и забота о родителях, любовь и уважение друг к другу. Поручил региональному министерству здравоохранения подготовить предложения по ремонту и оснащению оборудованием женских консультаций. Ведь именно с них начинается большой путь материнства", - написал глава региона.

https://ria.ru/20240101/devochka-1919381619.html

саратов

саратовская область

новобурасский район

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здоровье - общество, саратов, саратовская область, новобурасский район, роман бусаргин, владимир путин