https://ria.ru/20240102/samolet-1919466396.html

СМИ: в столкнувшемся самолете береговой охраны Японии погибли пять человек

СМИ: в столкнувшемся самолете береговой охраны Японии погибли пять человек - РИА Новости, 02.01.2024

СМИ: в столкнувшемся самолете береговой охраны Японии погибли пять человек

Пятеро из шести человек, находившихся в самолете береговой охраны Японии, который столкнулся с пассажирским бортом авиакомпании JAL в международном аэропорту... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T14:22

2024-01-02T14:22

2024-01-02T16:00

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ТОКИО, 2 янв – РИА Новости. Пятеро из шести человек, находившихся в самолете береговой охраны Японии, который столкнулся с пассажирским бортом авиакомпании JAL в международном аэропорту Ханеда, погибли, передает телеканал NHK со ссылкой на полицейское управление Токио.Сначала стало известно про гибель четырех человек, однако спустя несколько минут сообщили еще об одном погибшем.Вечером вторника в токийском аэропорту произошло возгорание пассажирского самолета авиакомпании JAL, следовавшего из Саппоро на Хоккайдо в Токио. На борту, по уточненным данным, находились 379 человек, из них восемь младенцев. Всем удалось эвакуироваться. По последней информации, никто из пассажиров не пострадал.Основная версия произошедшего - возгорание самолета произошло в результате столкновения пассажирского борта с самолетом береговой охраны Японии. По данным представителей JAL, которые приводит агентство, столкновение могло произойти в тот момент посадки, когда другой самолет находился на взлетно-посадочной полосе.В самолете береговой охраны находились шесть человек. Одному человеку, предположительно, удалось спастись. Самолет после столкновения также загорелся.

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япония, в мире, токио, саппоро