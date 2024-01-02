Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в столкнувшемся самолете береговой охраны Японии погибли пять человек - РИА Новости, 02.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:22 02.01.2024 (обновлено: 16:00 02.01.2024)
https://ria.ru/20240102/samolet-1919466396.html
СМИ: в столкнувшемся самолете береговой охраны Японии погибли пять человек
СМИ: в столкнувшемся самолете береговой охраны Японии погибли пять человек - РИА Новости, 02.01.2024
СМИ: в столкнувшемся самолете береговой охраны Японии погибли пять человек
Пятеро из шести человек, находившихся в самолете береговой охраны Японии, который столкнулся с пассажирским бортом авиакомпании JAL в международном аэропорту... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T14:22
2024-01-02T16:00
япония
в мире
токио
саппоро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919467138_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bca3f85bc13c667584695ff84e513462.jpg
ТОКИО, 2 янв – РИА Новости. Пятеро из шести человек, находившихся в самолете береговой охраны Японии, который столкнулся с пассажирским бортом авиакомпании JAL в международном аэропорту Ханеда, погибли, передает телеканал NHK со ссылкой на полицейское управление Токио.Сначала стало известно про гибель четырех человек, однако спустя несколько минут сообщили еще об одном погибшем.Вечером вторника в токийском аэропорту произошло возгорание пассажирского самолета авиакомпании JAL, следовавшего из Саппоро на Хоккайдо в Токио. На борту, по уточненным данным, находились 379 человек, из них восемь младенцев. Всем удалось эвакуироваться. По последней информации, никто из пассажиров не пострадал.Основная версия произошедшего - возгорание самолета произошло в результате столкновения пассажирского борта с самолетом береговой охраны Японии. По данным представителей JAL, которые приводит агентство, столкновение могло произойти в тот момент посадки, когда другой самолет находился на взлетно-посадочной полосе.В самолете береговой охраны находились шесть человек. Одному человеку, предположительно, удалось спастись. Самолет после столкновения также загорелся.
япония
токио
саппоро
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919467138_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_300cd7d1bcb7451c76258b8180a9fd88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
япония, в мире, токио, саппоро
Япония, В мире, Токио, Саппоро
СМИ: в столкнувшемся самолете береговой охраны Японии погибли пять человек

Пять сотрудников береговой охраны погибли в столкновении самолётов в Токио

© AFP 2023 / RICHARD A. BROOKSПожар на месте столкновения двух самолетов в аэропорту Ханэда в Токио
Пожар на месте столкновения двух самолетов в аэропорту Ханэда в Токио - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© AFP 2023 / RICHARD A. BROOKS
Пожар на месте столкновения двух самолетов в аэропорту Ханэда в Токио
Читать ria.ru в
ТОКИО, 2 янв – РИА Новости. Пятеро из шести человек, находившихся в самолете береговой охраны Японии, который столкнулся с пассажирским бортом авиакомпании JAL в международном аэропорту Ханеда, погибли, передает телеканал NHK со ссылкой на полицейское управление Токио.
Сначала стало известно про гибель четырех человек, однако спустя несколько минут сообщили еще об одном погибшем.
Вечером вторника в токийском аэропорту произошло возгорание пассажирского самолета авиакомпании JAL, следовавшего из Саппоро на Хоккайдо в Токио. На борту, по уточненным данным, находились 379 человек, из них восемь младенцев. Всем удалось эвакуироваться. По последней информации, никто из пассажиров не пострадал.
Основная версия произошедшего - возгорание самолета произошло в результате столкновения пассажирского борта с самолетом береговой охраны Японии. По данным представителей JAL, которые приводит агентство, столкновение могло произойти в тот момент посадки, когда другой самолет находился на взлетно-посадочной полосе.
В самолете береговой охраны находились шесть человек. Одному человеку, предположительно, удалось спастись. Самолет после столкновения также загорелся.
 
ЯпонияВ миреТокиоСаппоро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала