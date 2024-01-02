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Армия Израиля заявила, что совершила рейд на военную базу ХАМАС в Газе

Армия Израиля заявила, что совершила рейд на военную базу ХАМАС в Газе - РИА Новости, 02.01.2024

Армия Израиля заявила, что совершила рейд на военную базу ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что провела рейд на Восточную военную базу палестинского движения ХАМАС в городе Газа. РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T19:04

2024-01-02T19:04

2024-01-02T19:04

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оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что провела рейд на Восточную военную базу палестинского движения ХАМАС в городе Газа. ЦАХАЛ отметил, что Восточная военная база включает 37 зданий, расположенных рядом с больницами, школами и жилыми домами. "Четыреста первая бригада армии провела целенаправленный рейд на центральное здание Восточного военного поста... Это стратегический опорный пункт ХАМАС в Газе, где находились пункты оперативного управления и контроля движения" , - говорится в сообщении армии в Telegram-канале. Армия заявила об обнаружении подземного пункта управления ХАМАС на глубине 20 метров, а также оружия, средств связи и пяти подземных тоннелей. Отмечается, что в одном из тоннелей израильские военные вступили в сражение с представителями палестинского движения, уничтожив их "в ближнем бою". "Эти тоннели были соединены между собой и образовали вход в комплекс подземного центра управления (ХАМАС- ред.)... Инженерные войска уничтожили весь маршрут тоннелей", - подчеркнула армия. Согласно ЦАХАЛ, в ходе рейда на базу другой батальон армии вступил в бой с членами ХАМАС, которые обстреляли военных с верхних этажей здания. По данным израильской армии, военные открыли ответный огонь при эвакуации раненых солдат и ликвидировали нападавших. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 22 тысячи, более 57 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html

https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html

https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html

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в мире, израиль, восточный иерусалим, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году