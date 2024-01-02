https://ria.ru/20240102/rakety-1919460515.html

Минобороны рассказало об уничтожении ракет над Белгородской областью

Минобороны рассказало об уничтожении ракет над Белгородской областью - РИА Новости, 02.01.2024

Минобороны рассказало об уничтожении ракет над Белгородской областью

Дежурные средства российской ПВО уничтожили над Белгородской областью четыре запущенные с Украины ракеты реактивной системы залпового огня "Ольха", сообщили во... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T13:37

2024-01-02T13:37

2024-01-02T13:41

специальная военная операция на украине

белгород

белгородская область

безопасность

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили над Белгородской областью четыре запущенные с Украины ракеты реактивной системы залпового огня "Ольха", сообщили во вторник в Минобороны России."Второго января т.г. около 12 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением ракет реактивной системы залпового огня "Ольха", - говорится в сообщении."Дежурными средствами ПВО четыре ракеты были уничтожены над Белгородской областью", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html

белгород

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белгород, белгородская область, безопасность