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Минобороны рассказало об уничтожении ракет над Белгородской областью
Минобороны рассказало об уничтожении ракет над Белгородской областью - РИА Новости, 02.01.2024
Минобороны рассказало об уничтожении ракет над Белгородской областью
Дежурные средства российской ПВО уничтожили над Белгородской областью четыре запущенные с Украины ракеты реактивной системы залпового огня "Ольха", сообщили во... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T13:37
2024-01-02T13:37
2024-01-02T13:41
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили над Белгородской областью четыре запущенные с Украины ракеты реактивной системы залпового огня "Ольха", сообщили во вторник в Минобороны России."Второго января т.г. около 12 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением ракет реактивной системы залпового огня "Ольха", - говорится в сообщении."Дежурными средствами ПВО четыре ракеты были уничтожены над Белгородской областью", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html
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белгород, белгородская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородская область, Безопасность
Минобороны рассказало об уничтожении ракет над Белгородской областью
МО: средства ПВО уничтожили над Белгородской областью 4 ракеты РСЗО "Ольха"