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Российская ПВО за сутки сбила 34 украинских дрона и 11 снарядов РСЗО

Российская ПВО за сутки сбила 34 украинских дрона и 11 снарядов РСЗО - РИА Новости, 02.01.2024

Российская ПВО за сутки сбила 34 украинских дрона и 11 снарядов РСЗО

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 34 украинских беспилотника и 11 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T13:31

2024-01-02T13:31

2024-01-02T13:31

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

лисичанск

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 34 украинских беспилотника и 11 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено 11 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха". Кроме того, уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Пологи, Гуляйполе, Басань Запорожской области, Лисичанск, Кременная, Сватово Луганской народной республики, Водяное и Пантелеймоновка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 565 украинских военных самолетов, 263 вертолета, 10352 беспилотных летательных аппарата, 445 зенитных ракетных комплексов, 14434 танка и других боевых бронированных машин, 1194 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7611 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16976 единиц специальной военной автомобильной техники.

россия

запорожская область

лисичанск

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россия, запорожская область, лисичанск, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)