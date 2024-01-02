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Российская ПВО за сутки сбила 34 украинских дрона и 11 снарядов РСЗО
Российская ПВО за сутки сбила 34 украинских дрона и 11 снарядов РСЗО - РИА Новости, 02.01.2024
Российская ПВО за сутки сбила 34 украинских дрона и 11 снарядов РСЗО
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 34 украинских беспилотника и 11 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T13:31
2024-01-02T13:31
2024-01-02T13:31
специальная военная операция на украине
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лисичанск
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 34 украинских беспилотника и 11 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено 11 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха". Кроме того, уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Пологи, Гуляйполе, Басань Запорожской области, Лисичанск, Кременная, Сватово Луганской народной республики, Водяное и Пантелеймоновка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 565 украинских военных самолетов, 263 вертолета, 10352 беспилотных летательных аппарата, 445 зенитных ракетных комплексов, 14434 танка и других боевых бронированных машин, 1194 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7611 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16976 единиц специальной военной автомобильной техники.
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россия, запорожская область, лисичанск, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Лисичанск, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО за сутки сбила 34 украинских дрона и 11 снарядов РСЗО
МО: ПВО за сутки сбила 34 украинских дрона и 11 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха"