https://ria.ru/20240102/pozhar-1919502339.html

При пожаре в Вильнюсе погиб человек, еще пятеро пострадали

При пожаре в Вильнюсе погиб человек, еще пятеро пострадали - РИА Новости, 02.01.2024

При пожаре в Вильнюсе погиб человек, еще пятеро пострадали

Спасатели обнаружили тело одного погибшего при пожаре в многоэтажном доме в Вильнюсе, пострадали пять человек, в здании может оставаться ребенок, сообщил портал РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T18:58

2024-01-02T18:58

2024-01-02T18:58

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Спасатели обнаружили тело одного погибшего при пожаре в многоэтажном доме в Вильнюсе, пострадали пять человек, в здании может оставаться ребенок, сообщил портал LRT (Литовское радио и телевидение). Ранее LRT передавал, что в Вильнюсском районе Виршулишкес загорелся пятиэтажный многоквартирный дом, жильцы перед пожаром слышали один или два взрыва. Сообщалось о четырех пострадавших. "Мы видим тело человека, но пока не можем подойти, чтобы установить личность и пол. Тушение еще продолжается", - приводит LRT слова представителя пожарной службы Донатаса Гуревичюса. По его словам, пожар был локализован в 15.33 по местному времени (16.33 мск), однако тушение займет еще несколько часов. "У нас есть информация, что к настоящему моменту пострадали пять человек, им оказывается помощь. Самое болезненное, у нас есть информация, что внутри еще может оставаться ребенок", - сказал руководитель противопожарных операций Витаутас Ненартавичюс. По словам мэра Вильнюса Валдаса Бенкунскаса, эвакуированные из здания жильцы 30 квартир временно размещены в соседнем детском саду. Прибывшая на место происшествия глава МВД Литвы Агне Билотайте пообещала, что городское самоуправление Вильнюса окажет жильцам дома помощь. Причины пожара по-прежнему не известны.

https://ria.ru/20240102/vzryvy-1919501279.html

https://ria.ru/20230930/vzryv-1899628912.html

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в мире, вильнюс, литва