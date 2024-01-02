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При пожаре в Вильнюсе погиб человек, еще пятеро пострадали
При пожаре в Вильнюсе погиб человек, еще пятеро пострадали - РИА Новости, 02.01.2024
При пожаре в Вильнюсе погиб человек, еще пятеро пострадали
Спасатели обнаружили тело одного погибшего при пожаре в многоэтажном доме в Вильнюсе, пострадали пять человек, в здании может оставаться ребенок, сообщил портал РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T18:58
2024-01-02T18:58
2024-01-02T18:58
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Спасатели обнаружили тело одного погибшего при пожаре в многоэтажном доме в Вильнюсе, пострадали пять человек, в здании может оставаться ребенок, сообщил портал LRT (Литовское радио и телевидение). Ранее LRT передавал, что в Вильнюсском районе Виршулишкес загорелся пятиэтажный многоквартирный дом, жильцы перед пожаром слышали один или два взрыва. Сообщалось о четырех пострадавших. "Мы видим тело человека, но пока не можем подойти, чтобы установить личность и пол. Тушение еще продолжается", - приводит LRT слова представителя пожарной службы Донатаса Гуревичюса. По его словам, пожар был локализован в 15.33 по местному времени (16.33 мск), однако тушение займет еще несколько часов. "У нас есть информация, что к настоящему моменту пострадали пять человек, им оказывается помощь. Самое болезненное, у нас есть информация, что внутри еще может оставаться ребенок", - сказал руководитель противопожарных операций Витаутас Ненартавичюс. По словам мэра Вильнюса Валдаса Бенкунскаса, эвакуированные из здания жильцы 30 квартир временно размещены в соседнем детском саду. Прибывшая на место происшествия глава МВД Литвы Агне Билотайте пообещала, что городское самоуправление Вильнюса окажет жильцам дома помощь. Причины пожара по-прежнему не известны.
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в мире, вильнюс, литва
При пожаре в Вильнюсе погиб человек, еще пятеро пострадали
При пожаре в Вильнюсе погиб человек и 5 пострадали, в здании может быть ребенок
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости.
Спасатели обнаружили тело одного погибшего при пожаре в многоэтажном доме в Вильнюсе, пострадали пять человек, в здании может оставаться ребенок, сообщил портал LRT
(Литовское радио и телевидение).
Ранее LRT передавал, что в Вильнюсском районе Виршулишкес загорелся пятиэтажный многоквартирный дом, жильцы перед пожаром слышали один или два взрыва. Сообщалось о четырех пострадавших.
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"Мы видим тело человека, но пока не можем подойти, чтобы установить личность и пол. Тушение еще продолжается", - приводит LRT слова представителя пожарной службы Донатаса Гуревичюса.
По его словам, пожар был локализован в 15.33 по местному времени (16.33 мск), однако тушение займет еще несколько часов.
"У нас есть информация, что к настоящему моменту пострадали пять человек, им оказывается помощь. Самое болезненное, у нас есть информация, что внутри еще может оставаться ребенок", - сказал руководитель противопожарных операций Витаутас Ненартавичюс.
По словам мэра Вильнюса Валдаса Бенкунскаса, эвакуированные из здания жильцы 30 квартир временно размещены в соседнем детском саду.
Прибывшая на место происшествия глава МВД Литвы
Агне Билотайте пообещала, что городское самоуправление Вильнюса окажет жильцам дома помощь.
Причины пожара по-прежнему не известны.
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