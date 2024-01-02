https://ria.ru/20240102/pozhar-1919469009.html

В Пензе сотрудники ГИБДД спасли пятерых человек из горящего дома

В Пензе сотрудники ГИБДД спасли пятерых человек из горящего дома - РИА Новости, 02.01.2024

В Пензе сотрудники ГИБДД спасли пятерых человек из горящего дома

Сотрудники Госавтоинспекции в Пензе разбудили и эвакуировали пять человек из охваченного огнем многоквартирного дома, сообщил региональный главк МВД в... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T14:45

2024-01-02T14:45

2024-01-02T15:14

происшествия

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САРАТОВ, 2 янв - РИА Новости. Сотрудники Госавтоинспекции в Пензе разбудили и эвакуировали пять человек из охваченного огнем многоквартирного дома, сообщил региональный главк МВД в Telegram-канале. В пресс-службе областного главка МЧС сообщили журналистам, что в ночь на вторник в Пензе на улице Чаадаева в трехквартирном деревянном доме сгорела кровля и выгорело внутри на площади 200 квадратных метров, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. По данным МВД, около 3.00 мск во время несения службы двое полицейских Олег Егунов и Артем Оводов заметили густой дым со стороны жилого дома на улице Чаадаева. "Олег Егунов направился оповестить жителей о случившемся и установить источник возгорания. Осмотрев территорию, он увидел, что сильное задымление исходит из-под крыши жилого многоквартирного дома. Сотрудник полиции стал стучать и звонить в двери дома, чтобы разбудить жителей и сообщить о пожаре. Через некоторое время ему это удалось... До приезда оперативных служб автоинспекторы организовали эвакуацию пяти человек, после чего стражи порядка посадили людей в автомобили, чтобы те не замерзли", — говорится в сообщении главка МВД.При этом второй полицейский вызвал на место происшествия сотрудников оперативно-спасательных служб и регулировал дорожное движение, обеспечивая беспрепятственное прохождение спецтранспорта к месту возгорания. "Благодаря оперативным действиям инспекторов дорожно-патрульной службы отдельного батальона ГИБДД УМВД России по Пензе удалось избежать человеческих жертв", — подчеркивают в МВД.

https://ria.ru/20231110/bashkiriya-1908594388.html

https://ria.ru/20231020/spasenie-1904229288.html

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происшествия, пенза, россия, гибдд мвд рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)