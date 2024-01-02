https://ria.ru/20240102/povedenie-1919416949.html

Потерял контроль. В поведении Зеленского на интервью заметили странность

Потерял контроль. В поведении Зеленского на интервью заметили странность - РИА Новости, 02.01.2024

Потерял контроль. В поведении Зеленского на интервью заметили странность

Президент Украины Владимир Зеленский демонстрировал раздраженность и злость во время своего интервью Economist, об этом пишет сам британский журнал. РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T03:20

2024-01-02T03:20

2024-01-02T09:31

в мире

украина

киев

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский демонстрировал раздраженность и злость во время своего интервью Economist, об этом пишет сам британский журнал."Сгорбившийся Зеленский доказывает свою точку зрения, барабаня пальцами по белому пластиковому столу в ситуационной комнате", — говорится в материале.Журналисты выразили мнение, что президент Украины "зол" и "раздражен колебаниями" союзников, а также "отстраненностью" некоторых своих соотечественников.В новогоднем интервью Economist Зеленский посетовал, что Киеву не удалось добиться поставленных на 2023 год задач. По его словам, теперь ВСУ сосредоточат усилия на операциях против Крыма и перейдут к обороне на востоке.

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Максим Горбачев

в мире, украина, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины