Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 02.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:15 02.01.2024 (обновлено: 13:27 02.01.2024)
https://ria.ru/20240102/poteri-1919457146.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 02.01.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении
Российские военнослужащие отразили атаку украинских штурмовых групп на запорожском направлении и нанесли поражение военным четырёх украинских бригад, противник... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T13:15
2024-01-02T13:27
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
запорожская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/16/1846618342_0:39:3000:1727_1920x0_80_0_0_e5e2d098528414b67fb1b134cb73089a.jpg
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие отразили атаку украинских штурмовых групп на запорожском направлении и нанесли поражение военным четырёх украинских бригад, противник потерял более 50 солдат, сообщили во вторник в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделения российской группировки войск отразили атаку штурмовых групп 117-й механизированной бригады ВСУ севернее населенного пункта Новопрокоповка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что ВС РФ также нанесли огневое поражение формированиям 33-й, 65-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Вербовое и Работино в Запорожской области."Потери противника составили свыше 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, две гаубицы Д-30 и одна Д-20", - подчеркнули в МО РФ.
https://ria.ru/20240102/ukraina-1919431136.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/16/1846618342_231:0:2898:2000_1920x0_80_0_0_9c15793b81add81ca53acc0fd4442eaa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, запорожская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении

Минобороны: ВСУ потеряли за сутки до 50 военных на Запорожском направлении

© AP Photo / LIBKOSВоенные медики несут раненого украинского солдата
Военные медики несут раненого украинского солдата - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© AP Photo / LIBKOS
Военные медики несут раненого украинского солдата. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие отразили атаку украинских штурмовых групп на запорожском направлении и нанесли поражение военным четырёх украинских бригад, противник потерял более 50 солдат, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск отразили атаку штурмовых групп 117-й механизированной бригады ВСУ севернее населенного пункта Новопрокоповка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Боевая работа РСЗО Град по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
В США назвали неожиданные сроки завершения конфликта на Украине
09:24
Отмечается, что ВС РФ также нанесли огневое поражение формированиям 33-й, 65-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Вербовое и Работино в Запорожской области.
"Потери противника составили свыше 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, две гаубицы Д-30 и одна Д-20", - подчеркнули в МО РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:43
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала