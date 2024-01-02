https://ria.ru/20240102/poteri-1919457146.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 02.01.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении

Российские военнослужащие отразили атаку украинских штурмовых групп на запорожском направлении и нанесли поражение военным четырёх украинских бригад, противник... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T13:15

2024-01-02T13:15

2024-01-02T13:27

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

запорожская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие отразили атаку украинских штурмовых групп на запорожском направлении и нанесли поражение военным четырёх украинских бригад, противник потерял более 50 солдат, сообщили во вторник в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделения российской группировки войск отразили атаку штурмовых групп 117-й механизированной бригады ВСУ севернее населенного пункта Новопрокоповка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что ВС РФ также нанесли огневое поражение формированиям 33-й, 65-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Вербовое и Работино в Запорожской области."Потери противника составили свыше 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, две гаубицы Д-30 и одна Д-20", - подчеркнули в МО РФ.

https://ria.ru/20240102/ukraina-1919431136.html

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вооруженные силы украины, запорожская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)