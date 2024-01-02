https://ria.ru/20240102/poteri-1919457029.html

ВСУ потеряли до 300 военных на Донецком направлении

ВСУ потеряли до 300 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 02.01.2024

ВСУ потеряли до 300 военных на Донецком направлении

Российские войска на донецком направлении отразили атаку ВСУ в районе Артемовского, потери противника составили до 300 военнослужащих, три танка, в районах... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T13:13

2024-01-02T13:13

2024-01-02T13:25

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

артемовский

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении отразили атаку ВСУ в районе Артемовского, потери противника составили до 300 военнослужащих, три танка, в районах Лысовки и Желанного уничтожен склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении слаженными действиями подразделений "Южной" группировки, ударами оперативно-тактической авиации и огнем артиллерии отражена атака противника в районе населенного пункта Артемовское Донецкой народной республики.Нанесено поражение подразделениям 42-й механизированной, 46-й аэромобильной, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Богдановка, Георгиевка, Курдюмовка и Клещеевка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, общие потери противника составили до 300 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, боевая машина пехоты, три пикапа, 19 автомобилей.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены американская самоходка М109 Paladin, украинская "Акация", две гаубицы "Гиацинт-Б", орудие Д-20, гаубица Д-30, буксируемая гаубица М119 производства США и противотанковая пушка "Рапира"."В районах населенных пунктов Лысовка и Желанное Донецкой народной республики уничтожены склады с боеприпасами 27-й реактивной и 47-й механизированной бригад ВСУ", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240102/ukraina-1919456667.html

донецкая народная республика

артемовский

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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, артемовский, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)