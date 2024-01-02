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ВСУ потеряли до 300 военных на Донецком направлении
ВСУ потеряли до 300 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 02.01.2024
ВСУ потеряли до 300 военных на Донецком направлении
Российские войска на донецком направлении отразили атаку ВСУ в районе Артемовского, потери противника составили до 300 военнослужащих, три танка, в районах... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T13:13
2024-01-02T13:13
2024-01-02T13:25
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
артемовский
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении отразили атаку ВСУ в районе Артемовского, потери противника составили до 300 военнослужащих, три танка, в районах Лысовки и Желанного уничтожен склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении слаженными действиями подразделений "Южной" группировки, ударами оперативно-тактической авиации и огнем артиллерии отражена атака противника в районе населенного пункта Артемовское Донецкой народной республики.Нанесено поражение подразделениям 42-й механизированной, 46-й аэромобильной, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Богдановка, Георгиевка, Курдюмовка и Клещеевка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, общие потери противника составили до 300 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, боевая машина пехоты, три пикапа, 19 автомобилей.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены американская самоходка М109 Paladin, украинская "Акация", две гаубицы "Гиацинт-Б", орудие Д-20, гаубица Д-30, буксируемая гаубица М119 производства США и противотанковая пушка "Рапира"."В районах населенных пунктов Лысовка и Желанное Донецкой народной республики уничтожены склады с боеприпасами 27-й реактивной и 47-й механизированной бригад ВСУ", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240102/ukraina-1919456667.html
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, артемовский, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Артемовский, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 300 военных на Донецком направлении
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 300 военных на Донецком направлении