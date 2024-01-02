https://ria.ru/20240102/podarki-1919447102.html

Москвичи собрали более десяти тысяч подарков для жителей новых регионов

Москвичи собрали более десяти тысяч подарков для жителей новых регионов - РИА Новости, 02.01.2024

Москвичи собрали более десяти тысяч подарков для жителей новых регионов

Более 10 тысяч подарков собрали москвичи для жителей новых регионов и участников специальной военной операции в рамках проекта "Москва помогает", сообщается на... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T11:37

2024-01-02T11:37

2024-01-02T11:38

общество

москва

вооруженные силы рф

новый год

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Более 10 тысяч подарков собрали москвичи для жителей новых регионов и участников специальной военной операции в рамках проекта "Москва помогает", сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Горожане продолжают приносить подарки для жителей новых территорий и участников специальной военной операции в рамках проекта "Москва помогает". Передать приятные сюрпризы все желающие могут, обратившись в специальные пункты, расположенные на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество". На сегодняшний день собрано 10 022 подарка и 1255 открыток. Кроме того, записано 30 видеопоздравлений", - говорится в сообщении. Уточняется, что чаще всего москвичи складывают в посылки сладости, детские игрушки, книги, настольные игры, теплые вещи и наборы средств личной гигиены. Так, все передаваемые вещи должны быть новыми, упакованными и с бирками. Пункты сбора подарков "Москва помогает" работают ежедневно с 11.00 до 21.00. Они находятся практически во всех округах столицы.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, вооруженные силы рф, новый год