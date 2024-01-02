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Москвичи собрали более десяти тысяч подарков для жителей новых регионов - РИА Новости, 02.01.2024
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Хорошие новости
 
11:37 02.01.2024 (обновлено: 11:38 02.01.2024)
https://ria.ru/20240102/podarki-1919447102.html
Москвичи собрали более десяти тысяч подарков для жителей новых регионов
Москвичи собрали более десяти тысяч подарков для жителей новых регионов - РИА Новости, 02.01.2024
Москвичи собрали более десяти тысяч подарков для жителей новых регионов
Более 10 тысяч подарков собрали москвичи для жителей новых регионов и участников специальной военной операции в рамках проекта "Москва помогает", сообщается на... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T11:37
2024-01-02T11:38
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Более 10 тысяч подарков собрали москвичи для жителей новых регионов и участников специальной военной операции в рамках проекта "Москва помогает", сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Горожане продолжают приносить подарки для жителей новых территорий и участников специальной военной операции в рамках проекта "Москва помогает". Передать приятные сюрпризы все желающие могут, обратившись в специальные пункты, расположенные на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество". На сегодняшний день собрано 10 022 подарка и 1255 открыток. Кроме того, записано 30 видеопоздравлений", - говорится в сообщении. Уточняется, что чаще всего москвичи складывают в посылки сладости, детские игрушки, книги, настольные игры, теплые вещи и наборы средств личной гигиены. Так, все передаваемые вещи должны быть новыми, упакованными и с бирками. Пункты сбора подарков "Москва помогает" работают ежедневно с 11.00 до 21.00. Они находятся практически во всех округах столицы.
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общество, москва, вооруженные силы рф, новый год
Общество, Москва, Вооруженные силы РФ, Новый год, Хорошие новости
Москвичи собрали более десяти тысяч подарков для жителей новых регионов

Москвичи собрали 10 022 подарка для жителей новых регионов и участников СВО

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкУкрашение на елке возле штаба по сбору новогодних подарков "Москва помогает" на улице Новый Арбат в Москве.
Украшение на елке возле штаба по сбору новогодних подарков Москва помогает на улице Новый Арбат в Москве. - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Украшение на елке возле штаба по сбору новогодних подарков "Москва помогает" на улице Новый Арбат в Москве.
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Более 10 тысяч подарков собрали москвичи для жителей новых регионов и участников специальной военной операции в рамках проекта "Москва помогает", сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
«
"Горожане продолжают приносить подарки для жителей новых территорий и участников специальной военной операции в рамках проекта "Москва помогает". Передать приятные сюрпризы все желающие могут, обратившись в специальные пункты, расположенные на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество". На сегодняшний день собрано 10 022 подарка и 1255 открыток. Кроме того, записано 30 видеопоздравлений", - говорится в сообщении.
Уточняется, что чаще всего москвичи складывают в посылки сладости, детские игрушки, книги, настольные игры, теплые вещи и наборы средств личной гигиены. Так, все передаваемые вещи должны быть новыми, упакованными и с бирками.
Пункты сбора подарков "Москва помогает" работают ежедневно с 11.00 до 21.00. Они находятся практически во всех округах столицы.
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