Москвичи собрали более десяти тысяч подарков для жителей новых регионов
Москвичи собрали 10 022 подарка для жителей новых регионов и участников СВО
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкУкрашение на елке возле штаба по сбору новогодних подарков "Москва помогает" на улице Новый Арбат в Москве.
Украшение на елке возле штаба по сбору новогодних подарков "Москва помогает" на улице Новый Арбат в Москве.
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Более 10 тысяч подарков собрали москвичи для жителей новых регионов и участников специальной военной операции в рамках проекта "Москва помогает", сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
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"Горожане продолжают приносить подарки для жителей новых территорий и участников специальной военной операции в рамках проекта "Москва помогает". Передать приятные сюрпризы все желающие могут, обратившись в специальные пункты, расположенные на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество". На сегодняшний день собрано 10 022 подарка и 1255 открыток. Кроме того, записано 30 видеопоздравлений", - говорится в сообщении.
Уточняется, что чаще всего москвичи складывают в посылки сладости, детские игрушки, книги, настольные игры, теплые вещи и наборы средств личной гигиены. Так, все передаваемые вещи должны быть новыми, упакованными и с бирками.
Пункты сбора подарков "Москва помогает" работают ежедневно с 11.00 до 21.00. Они находятся практически во всех округах столицы.