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Биография Василия Перова

Биография Василия Перова - РИА Новости, 02.01.2024

Биография Василия Перова

Русский живописец, участник "Товарищества передвижников" Василий Григорьевич Перов родился 2 января 1834 года (21 декабря 1833 года по старому стилю) в... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T00:40

2024-01-02T00:40

2024-01-02T00:40

справки

тобольск

василий перов

московское училище живописи, ваяния и зодчества

московский архитектурный институт

третьяковская галерея

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Русский живописец, участник "Товарищества передвижников" Василий Григорьевич Перов родился 2 января 1834 года (21 декабря 1833 года по старому стилю) в сибирском городе Тобольске (ныне в составе Тюменской области).Был внебрачным сыном губернского прокурора, барона Георгия Криденера. Не имея права на титул и фамилию отца, в документах ребенок числился как Васильев – по фамилии крестного. Псевдоним Перов появился позже из прозвища, которое дал мальчику сельский дьяк за успехи в чистописании.Василий Перов начал заниматься рисованием самостоятельно.В 1843-1846 годах учился в уездном училище, а затем художественной школе Александра Ступина в Арзамасе. В 1853 году продолжил образование в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (впоследствии преобразовано в Московский художественный институт имени Сурикова и Московский архитектурный институт). В 1861 году окончил Школу живописи, получив золотую медаль первого класса за картину "Проповедь в селе".В конце 1840-х годов Перов написал несколько портретов и жанровых полотен: "Нищий, просящий милостыню", "Деревенская тройка", "Народное гулянье в семик".В 1856 году Перова ждал первый успех: за этюд головы мальчика он получил малую серебряную медаль на конкурсе Академии художеств.В следующем году за картину "Приезд станового на следствие" он удостоился большой серебряной медали.Критики того времени считали Перова наследником художественных традиций русского живописца Павла Федотова (1815-1852), который писал в духе критического реализма, отображая, как обстоятельства жизни человека и его характер зависят от социальной среды. В 1862 году картина Перова "Сельский крестный ход на Пасхе", написанная еще в годы учебы, стала первым его полотном, купленным для собрания Третьяковской галереи. В январе того же года Василий Перов получил стипендию и пансион от Императорской Академии художеств и отправился за границу. Художник посетил музеи Берлина, Дрездена, Парижа, делал наброски в самых бедных кварталах. Из этюдов родились полотна с уличными музыкантами и нищими, старьевщиками и простыми горожанами – "Слепой музыкант", "Савояр", "Парижская шарманщица" и "Праздник в окрестностях Парижа" (все 1863-1864).В 1864 году Перов прервал свою стажировку и раньше утвержденного Академией срока вернулся в Россию. В тот период в нем раскрылась уникальная способность художника внутренне "укрупнять" картины "из жизни", добиваться многомерности образов, психологической достоверности позы, жеста, пространственной среды. Во второй половине 1860-х годов Перов создал свои лучшие произведения: "Проводы покойника" (1865), "Тройка" (1866), "Утопленница" (1867), "Приезд гувернантки в купеческий дом" (1866), "Последний кабак у заставы" (1868), "Спящие дети" (1870), "Странник" (1870). Каждая из них – законченная новелла о человеческом горе, судьбе. В этот период творчества происходит трансформация едкого обличителя нравов в "поэта скорби". За "Тройку" и "Приезд гувернантки" Василий Перов получил звание академика живописи. В 1869 году Перов примкнул группе художников, основавших Товарищество передвижных художественных выставок (1863-1923). Новый метод "продвижения" искусства заключалась в передвижных выставках, не зависящих от государственного финансирования. В товарищество в разные годы входили знаменитые живописцы Иван Крамской, Григорий Мясоедов, Николай Ге, Иван Шишкин, Исаак Левитан, Михаил Нестеров и др. Присоединившись к "передвижникам", Перов стоял на позициях критического реализма, выбирая для своих полотен непростые, но важные темы.В 1871 году на первой выставке передвижников появились картины Перова "Охотники на привале", "Рыболов" и несколько портретов.Параллельно с участием в товариществе Василий Перов преподавал в Московской школе живописи, ваяния и зодчества.Также Перов попробовал себя в литературном творчестве. Он написал рассказы о своем художественном опыте – "Тетушка Марья", "На натуре (Фанни под № 30)".В 1870-е годы остросоциальных работ стало меньше. В тот период художником были написаны полотна со сценами из жизни русской провинции – "Птицелов", "Охотники на привале", "Ботаник". Его работы получались простыми и реалистичными, со строгой композицией и сдержанным колоритом.Тогда же мастер обратился к портретному жанру. Его портреты – не парадные, домашние, наполнены уютом и умиротворением. Перову позировали выдающиеся литераторы XIXвека Александр Островский (1871) и Иван Тургенев (1872), этнограф и писатель Владимир Даль (1872), композитор Антон Рубинштейн (1870), поэт Аполлон Майков (1872), историк Михаил Погодин (1872) и другие.Настоящим шедевром Перова стал портрет писателя Федора Достоевского (1872). Художник изобразил его в характерной "задумчивой" позе: положив ногу на ногу и обхватив пальцами колени, он вглядывается в пустоту. По оценке жены драматурга Анны Достоевской, Перов смог уловить "минуту творчества" писателя… ". Художник Иван Крамской отметил, что "портрет этот не только лучший портрет Перова, но и один из лучших портретов русской школы вообще".В 1878 году Перов расстался с "передвижниками" и обратится к библейским мотивам, продолжив писать портреты.В последние годы жизни мастер работал в новом жанре исторической живописи.Он написал картину "Плач Ярославны" (1881) и планировал создать три полотна о Пугачевском восстании (1773-1775), но успел завершить лишь несколько этюдов для последней части трилогии – "Суд Пугачева" (1879). Остальные работы остались на стадии набросков: "Осада Пскова", "Пимен и Григорий", "Михаил Тверской в Татарской орде" и "Пытка боярыни Морозовой".Последней картиной Перова стало масштабное историческое полотно 1881 года со множеством персонажей – "Никита Пустосвят". Сюжет был взят из русской истории времен Московской смуты 1682 года. Картина осталась незаконченной из-за болезни художника.Картины Василия Перова стали ярким явлением в живописи второй половины XIX века.В числе учеников Перова были знаменитые впоследствии живописцы Сергей Коровин, Андрей Рябушкин, Абрам Архипов, Исаак Левитан, Михаил Нестеров.10 июня (29 мая по старому стилю) 1882 года Василий Перов скончался от чахотки. Его похоронили в Даниловом монастыре в Москве.В начале 1960-х годов скульптор Алексей Елецкий изготовил надгробный памятник живописцу в связи с перезахоронением его останков в Донском монастыре в Москве. Сын Василия Перова – Владимир Перов (1868-1898) – художник, график.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

тобольск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, тобольск, василий перов, московское училище живописи, ваяния и зодчества, московский архитектурный институт, третьяковская галерея