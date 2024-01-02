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На западе Москвы обустроили маршруты к новой станции МЦД-4 "Переделкино" - РИА Новости, 02.01.2024
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13:36 02.01.2024
https://ria.ru/20240102/peredelkino-1919460334.html
На западе Москвы обустроили маршруты к новой станции МЦД-4 "Переделкино"
На западе Москвы обустроили маршруты к новой станции МЦД-4 "Переделкино" - РИА Новости, 02.01.2024
На западе Москвы обустроили маршруты к новой станции МЦД-4 "Переделкино"
Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили благоустройство территорий возле открытой в сентябре прошлого года станции МЦД-4 "Переделкино" на западе... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T13:36
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили благоустройство территорий возле открытой в сентябре прошлого года станции МЦД-4 "Переделкино" на западе столицы, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Главной задачей проекта было улучшение пешеходной и транспортной доступности станции, создание к ней удобных маршрутов, обустройство пешеходных переходов и парковок. В зону работ вошли улицы Лукинская и Лазенки, Чоботовская аллея, участок парка возле реки Сетунь около южного вестибюля станции", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что воздушные линии убрали в кабельную канализацию протяженностью более шести километров, проложили дополнительную систему водостока. "В рамках работ привели в порядок тротуары и расширили, где это было возможно, с учетом возросшего пассажиропотока оборудовали новые. Теперь общая площадь пешеходной зоны составляет свыше 14,5 тысячи квадратных метров. Обновили более 19,9 тысячи "квадратов" покрытия проезжей части, организовали парковочные карманы и плоскостную парковку на 700 машино-мест возле северного вестибюля", - рассказал Бирюков. По его словам, в районе станции смонтировали более 100 фонарей и около 120 уличных торшеров с энергоэффективными светильниками. Наземные переходы оборудовали 20 опорами контрастного освещения, которые позволяют самой "зебре" и человеку на ней быть заметнее для водителей в темное время суток. Для пассажиров общественного транспорта поставили пять современных остановочных павильонов с зарядными слотами и беспроводной связью Он сообщил, что привели в порядок участок парка возле реки Сетунь. В прибрежной зоне сделали удобные настилы и пандус из декинга для маломобильных граждан, две детские площадки и зоны отдыха с качелями.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, московские центральные диаметры (мцд)
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Московские центральные диаметры (МЦД)
На западе Москвы обустроили маршруты к новой станции МЦД-4 "Переделкино"

Бирюков: территории у станции МЦД-4 "Переделкино" благоустроили на западе Москвы

© Официальный сайт Мэра МосквыПроектное решение благоустройства территории у железнодорожного остановочного пункта Переделкино
Проектное решение благоустройства территории у железнодорожного остановочного пункта Переделкино
© Официальный сайт Мэра Москвы
Проектное решение благоустройства территории у железнодорожного остановочного пункта Переделкино
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили благоустройство территорий возле открытой в сентябре прошлого года станции МЦД-4 "Переделкино" на западе столицы, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Главной задачей проекта было улучшение пешеходной и транспортной доступности станции, создание к ней удобных маршрутов, обустройство пешеходных переходов и парковок. В зону работ вошли улицы Лукинская и Лазенки, Чоботовская аллея, участок парка возле реки Сетунь около южного вестибюля станции", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что воздушные линии убрали в кабельную канализацию протяженностью более шести километров, проложили дополнительную систему водостока.
«
"В рамках работ привели в порядок тротуары и расширили, где это было возможно, с учетом возросшего пассажиропотока оборудовали новые. Теперь общая площадь пешеходной зоны составляет свыше 14,5 тысячи квадратных метров. Обновили более 19,9 тысячи "квадратов" покрытия проезжей части, организовали парковочные карманы и плоскостную парковку на 700 машино-мест возле северного вестибюля", - рассказал Бирюков.
По его словам, в районе станции смонтировали более 100 фонарей и около 120 уличных торшеров с энергоэффективными светильниками. Наземные переходы оборудовали 20 опорами контрастного освещения, которые позволяют самой "зебре" и человеку на ней быть заметнее для водителей в темное время суток. Для пассажиров общественного транспорта поставили пять современных остановочных павильонов с зарядными слотами и беспроводной связью
Он сообщил, что привели в порядок участок парка возле реки Сетунь. В прибрежной зоне сделали удобные настилы и пандус из декинга для маломобильных граждан, две детские площадки и зоны отдыха с качелями.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваПетр БирюковМосковские центральные диаметры (МЦД)
 
 
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