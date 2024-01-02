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"В два раза". В США удивились возможностям российского оружия на Украине
"В два раза". В США удивились возможностям российского оружия на Украине - РИА Новости, 02.01.2024
"В два раза". В США удивились возможностям российского оружия на Украине
Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно показали себя в боях в зоне спецоперации, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T19:49
2024-01-02T19:49
2024-01-02T21:25
специальная военная операция на украине
технологии
украина
су-57
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно показали себя в боях в зоне спецоперации, пишет Military Watch Magazine."Су-57 является единственным представителем своего поколения, который был задействован в высокоинтенсивных боевых действиях, <…> причем операции на Украине включали не только удары с воздуха по наземным объектам", — говорится в материале.Отмечается, что истребители применялись для выведения из строя украинских систем ПВО, а также участвовали в воздушных боях. Боевые действия на Украине во многом укрепили доверие к этой модели истребителя, пояснил автор статьи.При этом поставки истребителей российской армии в наступившем году увеличиваются почти в два раза.Су-57 — многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.Он имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.
https://ria.ru/20240102/zelenskiy-1919489263.html
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технологии, украина, су-57
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Украина, Су-57
"В два раза". В США удивились возможностям российского оружия на Украине
MWM: российские истребители Су-57 успешно показали себя в боях в зоне СВО
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости.
Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно показали себя в боях в зоне спецоперации, пишет Military Watch Magazine
.
"Су-57 является единственным представителем своего поколения, который был задействован в высокоинтенсивных боевых действиях, <…> причем операции на Украине
включали не только удары с воздуха по наземным объектам", — говорится в материале.
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Отмечается, что истребители применялись для выведения из строя украинских систем ПВО, а также участвовали в воздушных боях. Боевые действия на Украине во многом укрепили доверие к этой модели истребителя, пояснил автор статьи.
При этом поставки истребителей российской армии в наступившем году увеличиваются почти в два раза.
Су-57 — многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.
Он имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.
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