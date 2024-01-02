https://ria.ru/20240102/oruzhie-1919507485.html

"В два раза". В США удивились возможностям российского оружия на Украине

"В два раза". В США удивились возможностям российского оружия на Украине - РИА Новости, 02.01.2024

"В два раза". В США удивились возможностям российского оружия на Украине

Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно показали себя в боях в зоне спецоперации, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T19:49

2024-01-02T19:49

2024-01-02T21:25

специальная военная операция на украине

технологии

украина

су-57

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно показали себя в боях в зоне спецоперации, пишет Military Watch Magazine."Су-57 является единственным представителем своего поколения, который был задействован в высокоинтенсивных боевых действиях, <…> причем операции на Украине включали не только удары с воздуха по наземным объектам", — говорится в материале.Отмечается, что истребители применялись для выведения из строя украинских систем ПВО, а также участвовали в воздушных боях. Боевые действия на Украине во многом укрепили доверие к этой модели истребителя, пояснил автор статьи.При этом поставки истребителей российской армии в наступившем году увеличиваются почти в два раза.Су-57 — многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.Он имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.

https://ria.ru/20240102/zelenskiy-1919489263.html

https://ria.ru/20240102/ukraina-1919476949.html

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технологии, украина, су-57