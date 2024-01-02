https://ria.ru/20240102/obstrely-1919410388.html
ВСУ 58 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ 58 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 02.01.2024
ВСУ 58 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 58 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 226 боеприпасов, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T00:50
2024-01-02T00:50
2024-01-02T10:32
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ДОНЕЦК, 2 янв - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 58 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 226 боеприпасов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительством зафиксировано 58 фактов ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)", - говорится в сообщении представительства. Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 226 различных боеприпасов. Согласно информации СЦКК, за сутки поступили сведения о гибели пяти гражданских лиц, еще 14 мирных жителей получили ранения различной тяжести. Под огнем оказались Горловка, Ясиноватский район, Донецк и Макеевка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 46 обстрелов.
https://ria.ru/20240101/obstrel-1919407153.html
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донецкая народная республика, украина, горловка, сцкк, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Горловка, СЦКК, Россия, Происшествия
ВСУ 58 раз обстреляли территорию ДНР
СЦКК: украинские войска за сутки 58 раз обстреляли территорию ДНР