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Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 02.01.2024

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска с 20.10 по 21.45 (совпадает с мск) выпустили по Донецку 19 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T22:30

2024-01-02T22:30

2024-01-02T22:31

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ДОНЕЦК, 2 янв - РИА Новости. Украинские войска с 20.10 по 21.45 (совпадает с мск) выпустили по Донецку 19 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.10 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. Затем по городу было выпущено еще 16 снарядов того же калибра, среди которых четыре - кассетные. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html

донецк

украина

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донецк, украина, донецкая народная республика, нато, сцкк, происшествия