https://ria.ru/20240102/nyu-york-1919490387.html
Полиция Нью-Йорка заявила, что не выявила террористической угрозы в штате
Полиция Нью-Йорка заявила, что не выявила террористической угрозы в штате - РИА Новости, 02.01.2024
Полиция Нью-Йорка заявила, что не выявила террористической угрозы в штате
Полиция Нью-Йорка не выявила террористической угрозы при проверке сообщений о взрывах, якобы прозвучавших ранее на острове Рузвельт Айленд. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T17:10
2024-01-02T17:10
2024-01-02T17:10
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НЬЮ-ЙОРК, 2 янв - РИА Новости. Полиция Нью-Йорка не выявила террористической угрозы при проверке сообщений о взрывах, якобы прозвучавших ранее на острове Рузвельт Айленд. Ранее прибывшие на место пожарные не обнаружили ничего подозрительного, сейчас в ситуации разбираются электрики. Остров располагается к востоку от Манхэттена, в проливе Ист-Ривер, что проходит через Нью-Йорк. Ранее жители Рузвельт Айленд пожаловались, предположительно, на три звука, похожих на взрывы, и на сотрясение зданий. Отвечая на вопрос РИА Новости, есть ли террористическая угроза, в полицейском управлении города сказали: "Нет". "Примерно в 5.45 (13.45 мск) в полицию поступил звонок 911 о взрыве в районе пересечения Мэйн Стрит и Ривер Роад. Сотрудники полиции были проинформированы. Есть локальные отключения (электроэнергии - ред.). В настоящее время никаких угроз, никаких опасных материалов, никаких пожаров, никаких возгораний электрических проводов", - указала сотрудница полиции.
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в мире, сша, нью-йорк
Полиция Нью-Йорка заявила, что не выявила террористической угрозы в штате
Полиция в Нью-Йорке заявила, что террористической угрозы в штате не выявлено
НЬЮ-ЙОРК, 2 янв - РИА Новости. Полиция Нью-Йорка
не выявила террористической угрозы при проверке сообщений о взрывах, якобы прозвучавших ранее на острове Рузвельт Айленд.
Ранее прибывшие на место пожарные не обнаружили ничего подозрительного, сейчас в ситуации разбираются электрики.
Остров располагается к востоку от Манхэттена, в проливе Ист-Ривер, что проходит через Нью-Йорк. Ранее жители Рузвельт Айленд пожаловались, предположительно, на три звука, похожих на взрывы, и на сотрясение зданий.
Отвечая на вопрос РИА Новости, есть ли террористическая угроза, в полицейском управлении города сказали: "Нет".
«
"Примерно в 5.45 (13.45 мск) в полицию поступил звонок 911 о взрыве в районе пересечения Мэйн Стрит и Ривер Роад. Сотрудники полиции были проинформированы. Есть локальные отключения (электроэнергии - ред.). В настоящее время никаких угроз, никаких опасных материалов, никаких пожаров, никаких возгораний электрических проводов", - указала сотрудница полиции.
Жители Нью-Йорка сообщили о серии взрывов